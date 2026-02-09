Suscríbete
El significado de los looks que usó Bad Bunny en el Super Bowl

El cantante puertorriqueño lució atuendos diseñados por la marca española Zara

Febrero 09, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
bad-bunny-super-bowljpeg

Bad Bunny se presentó frente a más de 60,000 personas en el Levi’s Stadium, al ritmo de “Titi me preguntó”, aperturó su gran show en el medio tiempo del evento deportivo del año.

El cantante eligió tres looks en color crema diseñador por Zara. El primero fue un saco corto de hombreras anchas acompañado de pantalones rectos. Posteriormente, eligió un saco más largo y finalmente se cambió a un look más relajado y urbano, una camisa clásica con cuello y corbata, pantalones tipo chino, tenis discretos y un jersey de inspiración deportiva con el número 64. Dicho número podría hacer referencia a la cifra de fallecidos por el gobierno de Puerto Rico tras el paso del huracán María. Otras teorías indican que se trata de una referencia al año cuando nació su madre.

El estilismo estuvo a cargo de Storm Pablo y Marvin Douglas Linares, colaboradores habituales del artista. Además, en cuanto a los accesorios, Bad Bunny portó un Royal Oak de Audemars Piguet, un reloj de 37 milímetros, fabricado en oro amarillo de 18 quilates, con una llamativa esfera de malaquita.

Bad Bunny Super Bowl
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
