Nick Jonas revela las complicaciones que enfrentó su bebé al nacer: “Cada día es un regalo”

El integrante de los Jonas Brothers, sorprendió por su apertura, siendo que es muy reservado en cuanto a su vida personal. Nick Jonas compartió las complicaciones que enfrentó su bebé al nacer, una experiencia que hasta ahora había mantenido en privado. El cantante explicó que su hija llegó al mundo en circunstancias críticas, mucho antes de lo esperado.

Según relató, el nacimiento estaba previsto para abril, pero recibieron una llamada inesperada que cambió todo. La bebé nació por vientre de alquiler y pesó apenas 1 libra con 11 onzas, presentando un estado alarmante al momento de su llegada. Fue trasladada de inmediato a la unidad de cuidados intensivos neonatales (NICU), donde el personal médico actuó con rapidez para estabilizarla.

Durante tres meses y medio, Nick Jonas y su esposa, Priyanka Chopra, vivieron entre turnos de 12 horas en el hospital, marcados por la incertidumbre y el miedo, en pleno contexto de la pandemia. La bebé pasó por seis transfusiones de sangre, pero poco a poco comenzó a ganar peso y a mostrar señales de recuperación.

Finalmente, tras una larga lucha, pudieron llevarla a casa. Para Jonas, la experiencia dejó una huella imborrable: aseguró sentir que su hija “sabe cómo llegó al mundo” y que esa fortaleza se refleja en su manera de ser. “Cada día es un regalo”, expresó, destacando la gratitud y la alegría que percibe en ella.

El testimonio del cantante ha conmovido a sus seguidores, no solo por la dureza del proceso, sino por el mensaje de esperanza y resiliencia que deja esta primera etapa en la vida de su hija.