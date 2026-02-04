Suscríbete
¿Hay química entre Bad Bunny y Sabrina Carpenter? El momento que encendió los rumores en los Grammys

Miradas cómplices durante la cena y un gesto inesperado de la cantante tras el gran triunfo de Benito despertaron la conversación en redes

Febrero 03, 2026 • 
Tania Franco
Durante la reciente edición de los Premios Grammy, Bad Bunny y Sabrina Carpenter se convirtieron, sin proponérselo, en protagonistas de uno de los rumores más comentados de la noche. Todo comenzó durante la cena previa a la premiación, cuando ambos fueron captados conversando de manera cercana, con sonrisas, miradas prolongadas y una complicidad que no pasó desapercibida.

Getty Images

Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales, donde fans y usuarios comenzaron a especular sobre una posible conexión entre el puertorriqueño y la cantante estadounidense. Aunque no hubo gestos explícitos, el lenguaje corporal y la atención mutua bastaron para alimentar la narrativa.

La mirada de Sabrina

El momento que terminó de detonar los rumores llegó cuando Benito ganó el premio más importante de la noche. Desde su asiento, Sabrina Carpenter reaccionó con un gesto curioso —un movimiento sutil de labios y una expresión que muchos interpretaron como coqueta— que se volvió viral en cuestión de minutos.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha hecho comentarios al respecto. Sin embargo, en una noche marcada por la música y las sorpresas, la supuesta química entre Bad Bunny y Sabrina Carpenter ya se instaló como uno de los temas más comentados del evento.

Comunicóloga en Medios Digitales
