Suscríbete
Entretenimiento

VIDEO: Billie Eilish gana Canción del Año en los GRAMMYs 2026 y su reacción se vuelve viral

La artista no pudo ocultar su sorpresa al escuchar su nombre y dejó un breve mensaje que encendió la conversación de la noche

Febrero 01, 2026 • 
Tania Franco
Billie Eilish gana Canción del Año en los GRAMMYs 2026 y su reacción se vuelve viral

Instagram.

La noche de los GRAMMYs 2026 dejó una de sus imágenes más virales cuando Billie Eilish escuchó su nombre como ganadora de Canción del Año por “Wildflower”. Su expresión de incredulidad, captada en video, recorrió las redes sociales en cuestión de minutos y fue celebrada como uno de los momentos más auténticos de la ceremonia.

Eilish se impuso en una de las categorías más competidas de la noche, frente a nombres como Justin Bieber, Sabrina Carpenter y el fenómeno global de K-pop Demon Hunters, consolidando una vez más su impacto generacional y su conexión con el público.

Tras subir al escenario, la cantante ofreció un discurso breve pero emotivo, en el que habló desde la vulnerabilidad y la esperanza. Parte de su mensaje, que generó conversación más allá del escenario, fue el siguiente:

Nadie es ilegal en una tierra robada. Y sí, es realmente difícil saber qué decir y qué hacer en este momento. Solo quiero decir que me siento muy esperanzada en este lugar y siento que necesitamos seguir luchando, seguir alzando la voz y manifestándonos. Nuestras voces importan de verdad, y las personas importan, [...]
Billie Eillish.

Por el discurso y la imagen de Billie Eilish sorprendida, quedó marcada como uno de los instantes más memorables de esta edición de los Grammy Awards, recordando por qué su autenticidad sigue siendo una de sus mayores fortalezas.

Grammys Grammy Billie Eilish
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
¿Miley Cyrus y Bad Bunny juntos? Así quedarían las mesas de los Grammy 2026
Entretenimiento
¿Miley Cyrus y Bad Bunny juntos? Así quedarían las mesas de los Grammy 2026
Enero 31, 2026
 · 
Tania Franco
Fallece Catherine O’Hara, ícono del cine y la televisión a los 71 años
Entretenimiento
Fallece Catherine O’Hara, ícono del cine y la televisión a los 71 años
Enero 30, 2026
 · 
Tania Franco
El asombroso cambio dela actriz que interpretó a Kelsi de "High School Musical"
Entretenimiento
El asombroso cambio dela actriz que interpretó a Kelsi de “High School Musical”
Enero 30, 2026
 · 
Tania Franco
murio-pedro-torres
Entretenimiento
Murió el reconocido productor Pedro Torres
Enero 30, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Nicola Peltz, Brooklyn Beckham
Entretenimiento
El acuerdo prenupcial de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham en caso de divorcio
La fortuna de los Peltz, los rumores sobre el contrato matrimonial y el estilo de vida millonario que vuelve a poner a la pareja en el centro del salseo internacional
Enero 29, 2026
 · 
Tania Franco
sasha montenegro hijos
Entretenimiento
Así lucen actualmente Nabila y Alexander, los herederos de la fortuna de Sasha Montenegro y José López Portillo
Fruto de su polémica relación y posterior matrimonio, Sasha Montenegro y José López Portillo tuvieron dos hijos: Nabila y Alexander, quienes han procurado llevar una vida paralela a la de sus mediáticos padres. Así lucen actualmente los herederos de la fortuna de los López Portillo-Montenegro
Febrero 15, 2024
 · 
Andrea Ávila
¡La guerra Beckham estalla en redes! David respalda públicamente a Victoria con un mensaje de orgullo
Entretenimiento
¡La guerra Beckham estalla en redes! David respalda públicamente a Victoria con un mensaje de orgullo
Brooklyn Beckham rompe el silencio y responde a su familia mientras Victoria Beckham celebra sin él
Enero 27, 2026
 · 
Tania Franco
bridgerton-4.jpeg
Entretenimiento
Cuándo se estrena en Netflix la parte 2 de Bridgerton temporada 4
La exitosa serie que combina romance e intriga en una reinvención fantástica de la era de la Regencia en Inglaterra de 1810 a 1820 estrena su cuarta temporada
Enero 29, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez