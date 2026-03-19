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¿Coincidencia o destino? Justin Bieber y Selena Gomez disfrutan parques temáticos en Los Ángeles el mismo día

Mientras él fue visto en Universal Studios, ella compartió momentos en Disneyland, desatando conversación entre fans

Marzo 19, 2026 • 
Tania Franco
¿Coincidencia o destino? Justin Bieber y Selena Gomez disfrutan parques temáticos en Los Ángeles el mismo día

Instagram

Justin Bieber y Selena Gomez volvieron a coincidir en el radar mediático el mismo día, aunque en escenarios distintos que rápidamente encendieron las redes. Por un lado, el cantante canadiense fue captado recorriendo Universal Studios en Los Ángeles de forma discreta, paseando en una bicicleta eléctrica entre los visitantes, casi pasando desapercibido.

Al mismo tiempo, Selena Gomez compartió en sus redes sociales imágenes desde Disneyland, donde disfrutó de un día relajado luciendo un hoodie del parque con sus sobrinos. La coincidencia no tardó en generar conversación entre los fans, quienes recordaron la historia que ambos compartieron y cuestionaron si se trata de una simple casualidad o de una curiosa sincronía.

¿Coincidencia o destino? Justin Bieber y Selena Gomez disfrutan parques temáticos en Los Ángeles el mismo día

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Más allá de las teorías, lo cierto es que ambos eligieron el mismo plan, desconectarse en parques temáticos, cada uno a su manera, en una ciudad que sigue siendo escenario de coincidencias que no pasan desapercibidas.

Justin Bieber Selena Gomez
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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