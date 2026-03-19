Las críticas y la polémica hacia Christina Aguilera por sus conciertos en México

Los conciertos de Christina Aguilera en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México han generado una fuerte ola de críticas en redes sociales, donde fans expresaron su inconformidad tras asistir a sus recientes presentaciones.

Un concierto de solo una hora

Uno de los principales reclamos fue la duración del espectáculo, que apenas alcanzó una hora. Muchos asistentes aseguraron haber viajado desde otras ciudades e incluso países para verla, esperando un show más extenso y completo.

Faltaron sus canciones más icónicas

Otro punto que desató molestia fue el repertorio. Fans señalaron la ausencia de algunos de sus mayores éxitos, lo que dejó la sensación de un concierto incompleto y lejos de lo esperado para una artista de su trayectoria.

La polémica por llamar “New Mexico” al país

Durante una de sus presentaciones el 17 de marzo de 2026, Christina Aguilera se refirió a México como “New Mexico”, lo que generó críticas inmediatas en redes. Para muchos, el comentario fue interpretado como una falta de atención o desconocimiento del lugar donde se presentaba.

Un show calificado como “básico”

Además, varios asistentes describieron el espectáculo como “básico” y por debajo de las expectativas, especialmente considerando el precio de los boletos, que oscilaban entre los $1,215 y $5,679 pesos mexicanos.

Aunque algunos fans defendieron la experiencia, el sentimiento general en redes apunta a una presentación que no logró cumplir con el nivel esperado, abriendo un debate sobre las expectativas del público frente a artistas internacionales.