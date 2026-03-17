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¿Quién es Vittoria Ceretti? La modelo que conquistó el corazón de Leonardo DiCaprio

A sus 27 años, la italiana marca una diferencia en la vida del actor de 51, conocido por sus relaciones con mujeres más jóvenes

Marzo 17, 2026 • 
Tania Franco
¿Quién es Vittoria Ceretti? La modelo que conquistó el corazón de Leonardo DiCaprio

Kevin Winter/Getty Images

Antes de acaparar titulares por su relación con Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti ya era un nombre clave dentro de la industria de la moda. Nacida en Brescia, Italia, inició su carrera a los 14 años tras destacar en el concurso Elite Model Look, lo que la llevó rápidamente a desfilar para algunas de las casas más importantes del mundo, como Chanel, Prada, Versace y Louis Vuitton.

Su presencia constante en pasarelas y portadas la consolidó como una de las modelos más relevantes de su generación, destacando por su versatilidad y estética sofisticada, lejos del perfil efímero que suele dominar la industria.

¿Quién es Vittoria Ceretti? La modelo que conquistó el corazón de Leonardo DiCaprio

Instagram: Vittoria Ceretti.

Una relación bajo perfil con Leonardo DiCaprio

Fue en 2023 cuando su nombre comenzó a vincularse con Leonardo DiCaprio, tras ser vistos juntos en Europa. Desde entonces, la pareja ha mantenido una relación marcada por la discreción, evitando exposiciones excesivas y priorizando su vida privada.

¿Quién es Vittoria Ceretti? La modelo que conquistó el corazón de Leonardo DiCaprio

Instagram: Vittoria Ceretti.

Ceretti tiene 27 años, una edad que muchos consideran “fuera del patrón” del actor, quien históricamente ha sido vinculado con parejas no mayores de 25 años. A sus 51 años, DiCaprio parece estar viviendo una relación que, al menos en percepción pública, rompe con esa narrativa que durante años lo ha acompañado.

¿Quién es Vittoria Ceretti? La modelo que conquistó el corazón de Leonardo DiCaprio

Instagram: Vittoria Ceretti.

Lejos de definirse por su vida personal, Ceretti ha dejado claro que su prioridad sigue siendo su carrera. Su trayectoria, construida mucho antes de la atención mediática, la posiciona como una figura independiente dentro del mundo de la moda.

Vittoria Ceretti Leonardo DiCaprio
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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