Michelle Renaud y Matías Novoa le dan la bienvenida a su segundo hijo

Los actores compartieron la feliz noticia en sus redes sociales

Febrero 02, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
michelle-renaud-matias-novoa.jpeg

Michelle Renaud y Matías Novoa compartieron una foto de su pequeño que llegó a agrandar la familia, ya que son cuatro los hijos del matrimonio; dos en común, el recién nacido y Milo que está por cumplir dos años y Marcelo y Axel, hijos de ambos con sus anteriores parejas.

El actor compartió una nueva donde donde carga a su hijo en brazos, sin embargo, fue muy cuidadoso para no mostrar el rostro de su bebé.

La pareja actualmente vive en Madrid, España, donde habría nacido su pequeño bebé. Antes de su nacimiento, Matías compartió desde el hospital un breve video donde se ve a Michelle recostada en una habitación. El clip fue acompañado por una cuenta regresiva, mientras el actor mostraba sus pies al borde de la cama.

michelle-renaud-matias-novoa.jpeg

Fue en septiembre del año pasado cuando la pareja anunció públicamente que esperaban a su segundo hijo juntos. En aquel post compartieron imágenes de su viaje por Londres, ciudad donde celebraron su primer aniversario de bodas.

matias-novoajpeg

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
