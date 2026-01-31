Suscríbete
¿Miley Cyrus y Bad Bunny juntos? Así quedarían las mesas de los Grammy 2026

La Academia reveló la distribución de asientos para la gran noche y los cruces entre estrellas ya están encendiendo las redes. Te contamos horario y hora para ver los premios.

Enero 31, 2026 
Tania Franco
A un día de la gran ceremonia, los Premios Grammy 2026 ya comenzaron a generar conversación. A través de su cuenta oficial de Instagram, se reveló cómo estarán distribuidas las mesas de las estrellas, un detalle que cada año se convierte en termómetro de amistades, colaboraciones y momentos virales.

La 68.ª edición de los Grammy se celebrará este 1 de febrero en el Peacock Theater de Los Ángeles. La ceremonia dará inicio a las 12:30 p.m. (hora del Pacífico), 3:30 p.m. (hora del Este). En América Latina, TNT, canal que posee los derechos de transmisión, también cubrirá la alfombra roja previa a la gala, con un horario aproximado de inicio a las 6:00 p.m. (ET)

Entre las combinaciones más comentadas destaca la mesa donde Miley Cyrus estará sentada junto a Bad Bunny, una dupla inesperada que ya despierta expectativa.

En otra mesa se confirmó que Billie Eilish compartirá espacio con su inseparable hermano y colaborador Finneas, manteniendo la dinámica familiar que los ha acompañado a lo largo de su carrera.

¿Plus one sorpresa? La mesa de Sabrina Carpenter genera intriga

También llamó la atención la cercanía entre Lola Young y Alex Warren, mientras que una de las incógnitas de la noche es la mesa de Sabrina Carpenter, que por ahora aparece sin acompañante asignado. Su mesa, una de las más pequeñas del recinto, es solo para dos personas, lo que ha desatado rumores sobre un posible plus one sorpresa.

Entre las mesas favoritas del público se encuentra la de KATSEYE, integrada por Daniela, Manon, Megan, Sophia y Yoon, una agrupación que sigue ganando protagonismo en la escena musical.

En una mesa más amplia también se alcanzan a ver nombres como Margaret Qualley y Jack Antonoff, mientras que en otro punto del salón coincidirán John Legend, su esposa Chrissy Teigen, junto a Jennifer Hudson y Jeff Goldblum.

Con esta primera mirada a las mesas, queda claro que los Grammy 2026 no solo se vivirán en el escenario, sino también entre miradas, risas y momentos que prometen volverse virales durante la noche más importante de la música.

Tania Franco
