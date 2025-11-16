Billie Eilish llama “patético cobarde” a Elon Musk

La cantante estadounidense Billie Eilish arremetió públicamente contra Elon Musk, cuestionando la acumulación de su riqueza. En una serie de historias de Instagram, Billie compartió lo qué podría hacer Musk con toda la fortuna que acumula.

Billie expresó que Musk podría contribuir para acabar con el hambre mundial hasta reconstruir zonas devastadas por conflictos. En las imágenes que publicó del magnate, lo calificó como “patético cobarde”.

Según diversos medios, Musk ya aparece como el hombre más rico del planeta, la firma Tesla aprobó un paquete salarial de aproximadamente mil millones de dólares en acciones si se cumplen objetivos en la próxima década, podría ser el primer trillonario del mundo.

El acuerdo en Tesla, aprobado por los accionistas, otorgaría a Musk opciones de compra de acciones estimadas en hasta mil millones de dólares.

Esto ha generado críticas por la desigualdad económica en el mundo, mientras millones de personas enfrentan enormes dificultades. La reacción de Billie se da en medio de un debate creciente sobre la responsabilidad social y filantrópica de quienes ostentan fortunas extremas.

Hace unas semanas, Billie dijo durante los WSJ Magazine Innovator Awards, “estamos viviendo un momento muy difícil y oscuro, y la gente necesita empatía y ayuda más que nunca.. si tienen dinero, sería fantástico usarlo para buenas causas”. La artista donó 11,5 millones de dólares de los ingresos de su gira a organizaciones que trabajan en equidad alimentaria, justicia climática y reducción de huella de carbono.