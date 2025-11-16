Suscríbete
Entretenimiento

Billie Eilish llama “patético cobarde” a Elon Musk

La joven cantante cuestionó abiertamente la acumulación de la fortuna del CEO de Tesla

November 15, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
billie-eilish-elon-musk.jpg

Instagram @recordingacademy

La cantante estadounidense Billie Eilish arremetió públicamente contra Elon Musk, cuestionando la acumulación de su riqueza. En una serie de historias de Instagram, Billie compartió lo qué podría hacer Musk con toda la fortuna que acumula.

Billie expresó que Musk podría contribuir para acabar con el hambre mundial hasta reconstruir zonas devastadas por conflictos. En las imágenes que publicó del magnate, lo calificó como “patético cobarde”.

Según diversos medios, Musk ya aparece como el hombre más rico del planeta, la firma Tesla aprobó un paquete salarial de aproximadamente mil millones de dólares en acciones si se cumplen objetivos en la próxima década, podría ser el primer trillonario del mundo.

El acuerdo en Tesla, aprobado por los accionistas, otorgaría a Musk opciones de compra de acciones estimadas en hasta mil millones de dólares.

Esto ha generado críticas por la desigualdad económica en el mundo, mientras millones de personas enfrentan enormes dificultades. La reacción de Billie se da en medio de un debate creciente sobre la responsabilidad social y filantrópica de quienes ostentan fortunas extremas.

Billie cuestionó el enorme paquete salarial aprobado para Elon Musk en Tesla y resaltó el impacto de su fortuna en crisis humanitarias globales.

Hace unas semanas, Billie dijo durante los WSJ Magazine Innovator Awards, “estamos viviendo un momento muy difícil y oscuro, y la gente necesita empatía y ayuda más que nunca.. si tienen dinero, sería fantástico usarlo para buenas causas”. La artista donó 11,5 millones de dólares de los ingresos de su gira a organizaciones que trabajan en equidad alimentaria, justicia climática y reducción de huella de carbono.

Billie Eilish
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Karol G gana el Latin Grammy 2025 - canción del año
Entretenimiento
El conmovedor discurso de Karol G en los Latin Grammy 2025
November 14, 2025
 · 
Tania Franco
stella-banderas-boda.jpeg
Entretenimiento
Stella Banderas, hija de Antonio Banderas comparte las fotos que no habíamos visto de su boda
November 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
bad-bunny-latin-grammy-ganadores.jpeg
Entretenimiento
Bad Bunny lideró la lista de ganadores de los Latin Grammy 2025
November 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jacob-elordi-margot-robbie.jpeg
Entretenimiento
Jacob Elordi y Margot Robbie protagonizan el tráiler de “Cumbres Borrascosas”
November 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Ariana Grande y Cynthia Erivo en Singapur
Entretenimiento
La verdad detrás del susto de Ariana Grande
Tras el incidente con “Pijama Man”, muchos cuestionaron la reacción de la cantante y Cynthia Erivo, pero hay un trasfondo traumático de su pasado que cobra sentido
November 13, 2025
 · 
Tania Franco
Sydney Sweeney
Entretenimiento
La razones por las que Sydney Sweeney está siendo cancelada
Entre rumores, fracasos en taquilla y tensiones con Zendaya, la actriz de “Euphoria” vive una de las semanas más complicadas de su carrera
November 13, 2025
 · 
Tania Franco
nina-rubin-alejandra-legarreta.jpeg
Entretenimiento
Nina Rubín inicia su nueva etapa como tatuadora
La hija de Erik Rubín y Andrea Legarreta sorprendió al revelar que una de sus grandes pasiones fuera de los foros es tatuar
November 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
ana-de-armas-nuevo-noviojpg
Entretenimiento
Ana de Armas es captada junto a un atractivo hombre en Los Ángeles
La actriz de 37 años se estaría dando una nueva oportunidad en el amor tras terminar con Tom Cruise
November 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
WEB__HL_0695.jpg
Entretenimiento
La carrera más divertida de la Navidad regresa: The Santa Run 2025
Prepárate para sacar tus tenis, tu espíritu navideño y muchas ganas de correr, porque este 14 de diciembre llega la séptima edición de The Santa Run al espectacular Parque La Mexicana.
November 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez