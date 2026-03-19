¿Cuánto dinero podría estar perdiendo Jacob Elordi por no tener Instagram? Esta sería la millonaria cifra

Jacob Elordi es uno de los actores más cotizados de su generación, pero a diferencia de muchas celebridades, ha optado por alejarse de Instagram. Aunque su decisión responde a mantener su vida privada y enfocarse en la actuación, abre una pregunta inevitable: ¿cuánto dinero podría estar dejando sobre la mesa?

La razón por la que dejó Instagram

El actor sí tuvo presencia en Instagram en sus primeros años de fama, especialmente tras el éxito de The Kissing Booth. Sin embargo, con el crecimiento de su carrera, decidió alejarse progresivamente de las redes sociales. En entrevistas, ha dejado entrever que prefiere evitar la exposición constante y centrarse en su trabajo actoral, manteniendo un perfil más reservado en Hollywood.

No tengo relación con las redes sociales. Mi sueño era ser actor, mi sueño era estar en las películas. Y honestamente, me da demasiado nervio pedir algo más que eso. He recibido exactamente lo que quería. Jacob Elordi.

De forma hipotética, tomando como referencia a celebridades con audiencias similares, Elordi podría generar entre 40,000 y más de 100,000 dólares por publicación patrocinada, dependiendo de la marca y la campaña. Con solo una o dos publicaciones al mes, sus ingresos anuales podrían superar fácilmente el millón de dólares, e incluso acercarse a cifras más altas con colaboraciones de lujo.

Actualmente, la riqueza de Jacob Elordi se estima alrededor de 4 millones de dólares, con ingresos provenientes principalmente de cine, televisión y campañas con marcas de lujo. Esto significa que, en un escenario hipotético, las redes sociales podrían representar una parte significativa —o incluso duplicar— sus ingresos anuales.