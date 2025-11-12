Sabrina Carpenter protagonizará y producirá musical inspirado en “Alicia en el país de las maravillas”

Sabrina Carpenter, una de las estrellas pop más destacadas del momento, está lista para conquistar la pantalla grande. La cantante encabezará su primera gran producción cinematográfica con un nuevo musical de Universal Pictures, inspirado en el clásico literario.

El proyecto, aún sin título, contará con la dirección y el guion de Lorene Scafaria, cineasta detrás del éxito Hustlers, protagonizado por Jennifer Lopez.

Según Variety, la historia ofrecerá una reinterpretación moderna y musical del universo surrealista creado por Carroll, combinando la estética onírica del cuento con el estilo pop de Carpenter.

Además de protagonizar la cinta, la cantante también será productora, a través de su compañía At Last Productions, junto con Marc Platt, productor de La La Land y Wicked, bajo el sello Marc Platt Productions.

Aunque el público la conoce principalmente como cantante, Sabrina no es ajena a la actuación, ya que su carrera empezó en Disney Channel y posteriormente participó en producciones como Tall Girl en Netflix y The Hate U Give.

Este nuevo musical será su primer papel protagónico en una gran producción de Hollywood, y su regreso al cine tras concentrarse en la música en los últimos años.