Familia de Tommy Lee rompe el silencio tras la muerte de Victoria Jones

La hija del actor fue hallada sin vida a los 34 años en un hotel de lujo en San Francisco en pleno inicio de año

Enero 03, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Los familiares de la actriz agradecieron las muestras de cariño recibidas en estos días tras el fallecimiento de Victoria Jones y pidieron respeto absoluto para ellos en este momento tan devastador, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del fallecimiento.

“Agradecemos todas sus amables palabras, pensamientos y oraciones. Por favor, respeten nuestra privaciodad durante este momento difícil. Gracias”, se lee en el comunicado.

Las autoridades no se han pronunciado, sin embargo, algunos medios estadounidenses apuntan a que Victoria falleció por un episodio relacionado con el consumo de drogas. Según el audio de la central de emergencias obtenido por “People”, la llamada que activó la emergencia fue clasificada como “código 3 por sobredosis”, “cambio de color”, y se produjo poco antes de las tres de la madrugada, hora a la ue los paramédicos se desplazaron hasta el piso 14 del hote, donde realizaron una evaluación e intentaron reanimar a la joven, aunque ya no pudieron hacer nada debido a que no contaba con signos vitales y fue declarada muerta en el lugar.

Cabe recordar que la joven fue arrestada al menos dos veces durante el último año, incluyendo una detención por posesión de estupefacientes. En 28 de abril del año pasado, Victoria fue acusada de tres delitos menores: obstrucción a la justicia, estar bajo los efectos de una sustancia controlada sin receta válida y posesión de una sustancia controlada sin receta. Dos meses después fue detenida por violencia doméstica, en ambos casos se declaró inocente.

