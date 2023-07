Cuántos hijos tiene Luz Blanchet, la nueva pareja de Lorenzo Lazo

¿Sabes cuántos hijos tiene Luz Blanchet? La exconductora de matutinos y nueva pareja de Lorenzo Lazo es madre de tres adolescentes.

Luz Blanchet fue uno de los rostros más conocidos de la televisión mexicana de principios de este siglo. Con su participación en programas matutinos, la famosa conductora entró a millones de hogares ganándose el cariño del público. Sin embargo, en los últimos años su “luz” desapareció de las pantallas por una muy buena razón: enfocarse en el crecimiento de sus hijos y emprender su propio imperio de manualidades. Pero, ¿cuántos hijos tiene Luz Blanchet?

¿Cuántos hijos tiene Luz Blanchet?

Luz Blanchet tiene tres hijos: Aitana, Lore y Lander, nacidos en 2007 por la vía de la inseminación in vitro.

Según contó a Shanik Berman, solo le fue posible embarazarse de esta forma, pese a haber intentado otras alternativas en el pasado: “(Me hice tres inseminaciones in vitro). Uno con un doctor que era un animal... en México y dos me los hice en Nueva York con el doctor Sandler y antes me hice 17 inseminaciones, que es una estupidez, pero las que anhelan tanto como yo ser madres hacemos hasta lo imposible para lograrlo”.

Luz Blanchet y sus tres hijos Instagram

En el proceso, a Luz le implantaron tres embriones y contaba solo con un 7% de probabilidades de que todo funcionara. “Te puedo decir que ese 7% ahorita está muy contento... Hoy sé que no me lo busqué ¡yo me lo gané! Porque Dios no manda tres hijos de un jalón a cualquier mamá. Solo a una mamá que quería serlo con toda el alma”, dijo a El Heraldo de México.

¿Quién es el papá de los hijos de Luz Blanchet?

Blanchet tuvo a sus hijos durante el matrimonio de 14 años que sostuvo con el chef Pedro Eguía, que terminó recientemente.

Pese a que la conductora ha señalado que la educación y crianza de sus hijos la lleva ella como madre soltera, en su encuentro con Berman dijo que los tres adolescentes si tienen contacto con su padre: “Si da manutención y los domingos ven a su papá”.

En aquella entrevista también señaló que “no extraña” a Pedro, pero “como a todo el mundo le desea todo lo mejor”. Actualmente el chef Eguía está casado pero no tuvo más hijos.

Aitana, la hija de Luz Blanchet que da “luz” a su vida

Hace unos años, Luz Blanchet se sinceró sobre la difícil situación que vive una de sus trillizas: Aitana, diagnosticada con “una condición neurológica muy comprometida”.

De acuerdo con sus dichos, la joven “camina pero no habla”. Por fortuna, eso no ha impedido su desarrollo. “Mi hija está sana, simplemente no funciona bien la parte neurológica, lo cual es una condición pero no una enfermedad. A mi hija no le duele nada, se la pasa bomba, juega, entiende. Es la sociedad mexicana la que estigmatiza y encasilla, pues si caminas en la calle en Estados Unidos es una niña como cualquier otra”.

Luz, que actualmente es pareja del empresario Lorenzo Lazo –viudo de Edith González–, no está interesada en aumentar su familia, pues se sometió a diversas operaciones para no tener más hijos.