Quién es Luz Blanchet, la nueva novia de Lorenzo Lazo, viudo de Edith González

Lorenzo Lazo, el economista, viudo de Edith González, anunció que se dio una nueva oportunidad en el amor con la presentadora Luz Blanchet.

La primera relación que tuvo Lorenzo tras el fallecimiento de Edith González, fue con la publirrelacionista tapatía Lourdes Peláez, con quien inició una relación en febrero de 2020, sin embargo, dos años adelante anunciaron su separación. “Fue una oportunidad que inició y que concluyó y que tuve muchas satisfacciones”, declaró Lazo.

Ahora, a casi un año de terminar su relación con Lourdes, Lorenzo Lazo de 69 años volvió a abrir su corazón al amor con la integrante del programa “Hoy”, de 55 años.

Lorenzo Lazo y Luz Blanchet contaron a la revista Hola cómo inició su romántica historia de amor y los planes que tienen a futuro juntos. “Si algo me derrite es una mujer como madre de familia. Ahí te demuestra al desnudo su alma y su corazón. Luz es una mamá ejemplar. Me hipnotiza su entusiasmo”, dijo Lazo.

“Ha sido un cruce de caminos afortunado”, dijeron sobre su romance que inició hace unos meses, luego de que platicaron en un evento, intercambiaron sus teléfonos y semanas después la conductora recibió un mensaje de Lorenzo Lazo que despertó intéres.

Cómo se dio el flechazo entre Luz Blanchet y Lorenzo Lazo

La conductora y el economista contaron cuando fue que cruzaron sus caminos por primera vez. “Hace meses, un amigo mío, Jorge Zarza, iba a conductor el evento de A Favor de lo Mejor. Finalmente, me llamó porque él no podía y me pidió que lo condujera yo. Y ahí estaba él. Cuando terminó el evento, me qudé un rato, y de pronto, ya estaba platicando con Lazo. Me qudé 10 o 15 minutos pero todos esos minutos los pasé únicamente platicando con él. Al final de la conversación, nos intercambiamos los teléfonos”, dijo Luz

“En mi vida ha aparecido un hombre seguro, con un gran nivel intelectual y sentido del humor, lo que prueba su inteligencia, pero además él escucha como nadie”, dijo Luz sobre las cualidades de Lorenzo que la conquistaron.

“Desde el principio he querido que supiera que yo buscaba una relación seria. Ella es muy cuidadosa con su arquitectura emocional, muy elegante y sofisticada”. “Nuestra relación se da entre dos personas maduras, pero es muy moderna por su espontaneidad. Ahora miramos hacia un futuro compartido”, declaró el economista.

Quién es Luz Blanchet, la nueva novia de Lorenzo Lazo

Luz es colaboradora del famoso programa “Hoy”, donde se desempeña como conductora de una pequeña sección, además también se dedica al diseño de interiores. Luz Blanchet fue conductora de Telehit y en 2010 se separó de su expareja Pedro Eguía, con quien duró 14 años de matrimonio y tuvo trillizos.