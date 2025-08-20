Alessandra García Castelo y Andrea Pomaski emprenden para transformar la belleza en bienestar real

Fundada por la Dra. Alessandra García Castelo y Andrea Pomaski, Avant nació con la visión de transformar la belleza en un camino hacia el bienestar real. “La mejor versión ya existe en cada persona, nosotros solo ayudamos a resaltarla con armonía y confianza”, aseguran.

La Dra. Alessandra, experta en medicina estética y procedimientos avanzados, y Andrea, con una visión integral enfocada en la excelencia de la experiencia, unen fuerzas para crear un espacio diferente.

Su diferenciador: tratamientos diseñados directamente por la Dra. Alessandra, el uso de equipos exclusivos como el láser Aerolase y un acompañamiento cercano en cada etapa.

Entre sus servicios más solicitados destacan los bioestimuladores y la toxina botulínica, así como su protocolo anti-edad que combina Sculptra, Venus Legacy y la vacuna Human Ultracell VI, con resultados naturales y duraderos.

La clave de Avant no solo está en la innovación, sino en la calidez con la que su equipo atiende a cada paciente, creando una experiencia de confianza y cuidado integral.

Con planes de expansión y nuevas tecnologías, Avant busca consolidarse como clínica referente en medicina estética, llevando su propuesta de belleza consciente más allá de Puebla.

¿Qué le dirían a las personas que sienten desconfianza al someterse a tratamientos estéticos?

Lo entendemos completamente. Hoy vivimos en un mundo con exceso de información —y de desinformación—. Es normal dudar cuando se trata de algo tan personal como tu rostro o tu cuerpo.

Por eso es esencial elegir un profesional que te escuche, que respete tu esencia y que entienda que la medicina estética no es para cambiarte, sino para ayudarte a reconectar con tu mejor versión. No se trata de perfección: se trata de armonía, confianza y bienestar.

¿Qué ha sido lo más retador de incursionar en la industria de la belleza?

El mayor reto ha sido romper con estereotipos y demostrar que la estética puede ser ética, profunda y transformadora. Para muchos es solo “verse bien”, pero detrás hay ciencia, técnica, arte y un impacto emocional enorme.

También ha sido un desafío abrir camino como mujer joven y emprendedora en una industria competitiva. Pero eso nos motiva: queremos ser parte del cambio hacia una belleza auténtica, que no se mide en filtros, sino en confianza y autenticidad.

¿Qué consejos le darían a las mujeres que buscan mejorar su autoestima?

Primero: no pongas tu valor en manos de nadie más. La autoestima no es algo fijo, es una relación que se construye día a día.

Cuidarte, regalarte un tratamiento, ir a terapia, descansar… todo cuenta. Hazlo porque tú lo eliges, no porque “te falte” algo.

La clave es mirarte con compasión, celebrar tus logros y no temer invertir en ti. Estar bien contigo misma no solo es tu responsabilidad, también es tu derecho. Y cuando eso pasa, todo lo demás empieza a alinearse.

