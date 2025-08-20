Suscríbete
Personalidades

Alessandra García Castelo y Andrea Pomaski emprenden para transformar la belleza en bienestar real

Su Clínica Avant en Puebla redefine la medicina estética con un enfoque único

August 20, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
FOTO PRINCIPAL.jpg

Fundada por la Dra. Alessandra García Castelo y Andrea Pomaski, Avant nació con la visión de transformar la belleza en un camino hacia el bienestar real. “La mejor versión ya existe en cada persona, nosotros solo ayudamos a resaltarla con armonía y confianza”, aseguran.

La Dra. Alessandra, experta en medicina estética y procedimientos avanzados, y Andrea, con una visión integral enfocada en la excelencia de la experiencia, unen fuerzas para crear un espacio diferente.

2_AV copy.jpg
5_AV (2) copy.jpg

Su diferenciador: tratamientos diseñados directamente por la Dra. Alessandra, el uso de equipos exclusivos como el láser Aerolase y un acompañamiento cercano en cada etapa.

Entre sus servicios más solicitados destacan los bioestimuladores y la toxina botulínica, así como su protocolo anti-edad que combina Sculptra, Venus Legacy y la vacuna Human Ultracell VI, con resultados naturales y duraderos.

La clave de Avant no solo está en la innovación, sino en la calidez con la que su equipo atiende a cada paciente, creando una experiencia de confianza y cuidado integral.

Con planes de expansión y nuevas tecnologías, Avant busca consolidarse como clínica referente en medicina estética, llevando su propuesta de belleza consciente más allá de Puebla.

DSC09722-HDR.jpg

¿Qué le dirían a las personas que sienten desconfianza al someterse a tratamientos estéticos?

Lo entendemos completamente. Hoy vivimos en un mundo con exceso de información —y de desinformación—. Es normal dudar cuando se trata de algo tan personal como tu rostro o tu cuerpo.

Por eso es esencial elegir un profesional que te escuche, que respete tu esencia y que entienda que la medicina estética no es para cambiarte, sino para ayudarte a reconectar con tu mejor versión. No se trata de perfección: se trata de armonía, confianza y bienestar.

¿Qué ha sido lo más retador de incursionar en la industria de la belleza?

El mayor reto ha sido romper con estereotipos y demostrar que la estética puede ser ética, profunda y transformadora. Para muchos es solo “verse bien”, pero detrás hay ciencia, técnica, arte y un impacto emocional enorme.

También ha sido un desafío abrir camino como mujer joven y emprendedora en una industria competitiva. Pero eso nos motiva: queremos ser parte del cambio hacia una belleza auténtica, que no se mide en filtros, sino en confianza y autenticidad.

¿Qué consejos le darían a las mujeres que buscan mejorar su autoestima?

Primero: no pongas tu valor en manos de nadie más. La autoestima no es algo fijo, es una relación que se construye día a día.

Cuidarte, regalarte un tratamiento, ir a terapia, descansar… todo cuenta. Hazlo porque tú lo eliges, no porque “te falte” algo.

La clave es mirarte con compasión, celebrar tus logros y no temer invertir en ti. Estar bien contigo misma no solo es tu responsabilidad, también es tu derecho. Y cuando eso pasa, todo lo demás empieza a alinearse.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Anne Hathaway - rutina fit - ejercicio
Personalidades
Así entrena Anne Hathaway a los 42: el método que combina ballet, yoga y resistencia
August 19, 2025
 · 
Tania Franco
alana-flores-novio-sebastian-caceres.jpeg
Personalidades
Quién es el americanista novio de la influencer Alana Flores
August 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Elvis Presley, Priscilla y Lisa-Marie
Personalidades
Elvis tenía 24 y Priscilla apenas 14: así nació su historia de amor
August 18, 2025
 · 
Tania Franco
Madonna - Reina del pop - Nueva York -Música
Personalidades
Madonna rompe el silencio sobre la violencia que vivió al llegar a Nueva York
August 16, 2025
 · 
Tania Franco
carlos-slim-helu-auto-mercedes.jpg
Personalidades
Así es el auto más lujoso de Carlos Slim Helú
El hombre más rico de México tiene en su poder una joya automotriz de máxima seguridad
August 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jeff-bezos-lauren-sanchez-chica-bond
Personalidades
Jeff Bezos quiere que su esposa Lauren Sánchez sea la próxima chica bond
El fundador de Amazon estaría influyendo para posicionar a su esposa en la nueva entrega de James Bond
August 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mama-de-jeff-bezos-murio.jpeg
Personalidades
De qué murió la mamá de Jeff Bezos
Este jueves se dio a conocer la muerte de Jacklyn Gise Bezos a los 78 años tras una larga lucha contra la demencia por cuerpos de Lewy
August 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
irina-shayk-cristiano-ronaldo.jpg
Personalidades
Así fue el romántico noviazgo de Cristiano Ronaldo e Irina Shayk que duró 5 años
Los famosos se flecharon durante la sesión de fotos de una campaña de Armani
August 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cristiano-ronaldo-irina-shayk-parejas.jpg
Personalidades
Ellas fueron las novias de Cristiano Ronaldo antes de Georgina Rodríguez
Repasamos los amores que tuvo el futbolista antes de conocer a su futura esposa y madre de sus hijos
August 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez