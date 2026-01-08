El mexicano Diego Calva sigue brillando en Hollywood tras la nominada al Óscar, “Babylon”

Después de su participación en “Babylon”, la película nominada al Oscar que lo colocó en el radar internacional, Diego Calva continúa consolidando su carrera en Hollywood con su incorporación a la segunda temporada de “The Night Manager”, que se estrena este 11 de enero en Prime Video.

En esta nueva entrega del exitoso thriller de espionaje, Calva interpreta a Teddy Dos Santos, un poderoso traficante de armas que se convierte en el objetivo central del MI6, enfrentándose directamente al personaje de Tom Hiddleston, quien regresa como Jonathan Pine.

El propio Hiddleston ha elogiado públicamente la actuación del actor mexicano, asegurando que su interpretación aporta una dimensión profunda al conflicto de la temporada.

Es majestuoso, reflexivo y sensible. Tom Hiddleston.

Con este nuevo proyecto, Diego Calva reafirma el impacto que tuvo su debut internacional y se consolida como uno de los actores mexicanos con mayor proyección en la industria global, llevando el talento nacional a una de las series más esperadas del año.