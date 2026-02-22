Revista
Ilia Malinin convierte su rutina olímpica en una poderosa declaración en Milano Cortina 2026

El patinador estadounidense cerró su participación olímpica con una presentación que convirtió la música, la técnica y la salud mental en un poderoso mensaje personal

Febrero 21, 2026 
Tania Franco
Photograph: Wang Zhao/AFP/Getty Images

No fue solo una rutina. Fue una declaración. En los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, Ilia Malinin se consagró con el oro en la prueba por equipos, pero más allá del resultado, dejó una de las actuaciones más comentadas del certamen.

La competición es una cosa, es un cierto tipo de presión, la de hacer el mejor programa de tu vida y tener realmente que darlo todo en ese momento estando al 100 por ciento. Pero en las galas, es una apertura total, libertad y expresión.
Ilia Malinin.

Para cerrar su participación, Malinin eligió “FEAR” del rapero NF, una decisión cargada de simbolismo. Sobre el hielo, la canción se transformó en un mensaje de competir sin miedo, asumir la presión y abrazar la propia identidad en un deporte donde la perfección suele ser una exigencia constante.

Ilia Malinin no solo sumó una medalla olímpica a su historial. Reafirmó quién es, qué lo mueve y por qué su patinaje va más allá del hielo. Una presentación que recordó que, en ocasiones, el mayor triunfo no está en el podio, sino en la autenticidad.

Tania Franco
