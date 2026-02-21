Revista
Entretenimiento

Quién es el hombre que conquistó el corazón de Pablo Alborán

El cantante español, vuelve a acaparar titulares las señales que confirmarían su relación, un romance que se ha revelado de forma sutil pero cada vez más evidente en redes sociales

Febrero 21, 2026 • 
Vanessa Villalba Alcocer
Pablo-Alboran-estrena-novio.jpg

Pablo Alborán, uno de los artistas más reservados de la industria musical, ha despertado el interés del público tras las crecientes señales de su relación con el modelo Juan Sesma. Aunque el cantante nunca ha hecho un anuncio oficial, las coincidencias en redes sociales, apariciones juntos y gestos cariñosos han sido suficientes para que los fans unan las piezas.

Uno de los momentos clave ocurrió durante el cumpleaños de Juan Sesma, cuando el modelo compartió imágenes rodeado de amigos y familiares en las que aparecía el cantante. En su mensaje de agradecimiento, mencionó a “su novio”, lo que desató una conversación inmediata en redes y medios.

La reacción del cantante al post, junto con la complicidad visible entre ambos, reforzó la percepción de que la relación es real, aunque manejaba con absoluta discreción.

A lo largo de su carrera, Pablo Alborán ha protegido su vida sentimental del foco mediático, por lo que este romance destaca precisamente por la forma en que se ha revelado: sin confirmaciones directas, pero con gestos sutiles y coherentes.

Cantante-Pablo-Alboran-en-festejo-de-nuevo-novio.jpg

Las coincidencias en viajes, planes sociales y la cercanía que muestran en su entorno han consolidado la idea de una relación estable, lejos del espectáculo y más cercana a la intimidad.

Más allá de los rumores, todo apunta a que el cantante atraviesa una etapa emocional positiva, centrado en su música y en su vida personal. La aparente estabilidad sentimental encaja con la evolución más madura que ha mostrado en los últimos años, tanto en su carrera como en su narrativa pública.

En una era dominada por los anuncios románticos en redes, Pablo Alborán apuesta por la discreción, dejando que los pequeños gestos hablen por sí solos. Un romance que, sin declaraciones oficiales, confirma que el amor también puede comunicarse en silencio… y con elegancia.

Pablo Alborán
Vanessa Villalba Alcocer
