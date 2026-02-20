La modelo Emily Ratajkowski confirma que ya tiene novio

La modelo Emily Ratajkowski, mejor conocida como EmRata, y el cineasta francés Romain Gavras, se convierten en tema de conversación tras hacerse “Instagram official” al compartir una serie de fotos juntos. Sin embargo, esta no es la primera vez que se les ve románticos.

El “soft launch” del noviazgo

Los rumores de la relación comenzaron en noviembre de 2025, cuando la modelo y el director fueron vistos besándose en Nueva York durante una cita nocturna. Posteriormente, una serie de fotografías mostrándose cariñosos en paseos románticos por la ciudad reforzó la narrativa del “soft launch”.

Emily confirmó indirectamente el romance al dejarse ver públicamente con él, y la prensa lo describió como “su nuevo romance tras el divorcio”, siendo su primera relación mediática relevante desde 2022.

El “hard launch” oficial

El 19 de febrero, EmRata compartió en Instagram un carrusel de fotos íntimas junto a Gavras:. abrazos, cenas elegantes, momentos cozy y escenas de viaje,todo acompañado por la canción “Baby” de Donnie Joe Emerson, y una estética muy EmRata: sin caption.

Fans y medios interpretaron el post como la confirmación pública oficial de este noviazgo, marcando así el esperado “hard launch” de la pareja.

Por qué este romance ha generado tanta atención mediática

Por un lado, EmRata entró en su “dating era” en 2022 tras su divorcio con Sebastian Bear-McClard por rumores de infidelidad, periodo en el que fue vinculada con figuras como Harry Styles, Pete Davidson y Eric André.

Por otro lado, Romain Gavras es conocido por su relación pasada con la cantante Dua Lipa en 2023, y por haber sido vinculado anteriormente con Rita Ora, lo que incrementó el interés mediático desde el inicio.

Hoy, la pareja se posiciona como una de las más aesthetic del momento, gracias a la combinación de moda y cine, además de representar el primer romance públicamente “estable” de la supermodelo desde su divorcio. Su relación ha sido descrita como seria pero privada, con una química evidente en cada aparición pública.