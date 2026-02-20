Revista
Patrick Dempsey reacciona a la muerte de Eric Dane: “Me costó muchísimo empezar el día esta mañana”

El actor de Grey’s Anatomy recordó con emoción a su compañero y aseguró que su legado permanecerá vivo en la serie que los convirtió en íconos de la televisión

Febrero 20, 2026 • 
Tania Franco
Patrick Dempsey reacciona a la muerte de Eric Dane

Eric McCandless/Disney General Entertainment Content via Getty

La partida de Eric Dane ha conmovido a colegas y fans alrededor del mundo, y uno de los mensajes más significativos fue el de Patrick Dempsey, su compañero en Grey’s Anatomy. Dempsey confesó que la mañana tras conocer la noticia fue especialmente difícil.

Me costó muchísimo empezar el día esta mañana, pero él siempre me hacía reír. Era muy gracioso. Tenía un gran sentido del humor. Siempre fue maravilloso trabajar con él, muy profesional y realmente inteligente.
Patrick Dempsey.

Lo describió como un hombre con un gran sentido del humor, profesional, inteligente y siempre maravilloso para trabajar. El actor también evocó el momento en que Dane se incorporó al elenco. No formaba parte del reparto original y, según contó entre risas, existía cierta expectativa porque su personaje llegaba para competir con el carisma de “McDreamy”.

En su primera escena aparece medio vestido, luciendo como todo un Adonis, y la verdad es que nos divertimos mucho y nos reímos de eso. Lo voy a extrañar, tanto como todos los fans, pero lo maravilloso es que lo tenemos en todo su esplendor en la serie, así que cuando la veas, él sigue muy vivo ahí.
Patrick Dempsey.

Coincidieron de la temporada 2 a la 9, lo que consolidó una de las duplas más icónicas de la serie. Más allá de la tristeza, Dempsey destacó que el legado de su amigo permanece intacto. Un homenaje sincero que confirma el impacto que Eric Dane dejó dentro y fuera de la pantalla.

Tania Franco
