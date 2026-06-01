Ellos son los 26 jugadores que Javier Aguirre convocó para la fiesta más grande del futbol

La espera terminó y ya sabemos quiénes serán los guerreros de la Selección Mexicana que lo darán todo en la cancha para representar a México en la fiesta más grande de futbol en el mundo.
El técnico Javier Aguirre dio a conocer los nombres de los 26 futbolistas, entre los que destacan nuestro personaje de portada, el único americanista Israel Reyes.
Más allá de los nombres y las estadísticas, la lista representa 26 historias de disciplina y esfuerzo que se unen bajo una misma bandera.
A continuación te presentamos quiénes son los jugadores que nos representarán en la fiesta del futbol que se llevará a cabo en los próximos días.
Porteros
Guillermo Ochoa
Raúl Rangel
Carlos Acevedo
Defensas
Jorge Sánchez
Israel Reyes
César Montes
Johan Vásquez
Jesús Gallardo
Mateo Chávez
Mediocampistas
Edson Álvarez
Luis Chávez
Luis Romo
Orbelín Pineda
Álvaro Fidalgo
Erik Lira
Obed Vargas
Brian Gutiérrez
Gilberto Mora
Delanteros
Raúl Jiménez
Santiago Giménez
Julián Quiñones
Alexis Vega
César Huerta
Roberto Alvarado
Guillermo Martínez
Armando González