Ellos son los 26 jugadores que Javier Aguirre convocó para la fiesta más grande del futbol

La espera terminó y ya sabemos quiénes serán los guerreros de la Selección Mexicana que lo darán todo en la cancha para representar a México en la fiesta más grande de futbol en el mundo.

El técnico Javier Aguirre dio a conocer los nombres de los 26 futbolistas, entre los que destacan nuestro personaje de portada, el único americanista Israel Reyes.

Más allá de los nombres y las estadísticas, la lista representa 26 historias de disciplina y esfuerzo que se unen bajo una misma bandera.

A continuación te presentamos quiénes son los jugadores que nos representarán en la fiesta del futbol que se llevará a cabo en los próximos días.

Porteros

Guillermo Ochoa

Raúl Rangel

Carlos Acevedo

Defensas

Jorge Sánchez

Israel Reyes

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

Mediocampistas

Edson Álvarez

Luis Chávez

Luis Romo

Orbelín Pineda

Álvaro Fidalgo

Erik Lira

Obed Vargas

Brian Gutiérrez

Gilberto Mora

Delanteros

Raúl Jiménez

Santiago Giménez

Julián Quiñones

Alexis Vega

César Huerta

Roberto Alvarado

Guillermo Martínez

Armando González