¡Allie y Dean continuarán el romance! Todo lo que sabemos de la segunda temporada de “Off Campus”

Los fans de “Off Campus” ya tienen una razón para emocionarse. La segunda temporada de la exitosa serie de Amazon Prime Video pondrá el foco en la historia de amor entre Allie Hayes y Dean Di Laurentis, interpretados por Mika Abdalla y Stephen Kalyn.

La noticia fue confirmada por Variety, que reveló que la nueva entrega tomará como base el segundo libro de la popular saga de Elle Kennedy, trasladando la atención hacia una de las parejas más queridas por los lectores.

IG: Off Campus.

“Estamos muy emocionados de continuar la historia de Allie y Dean como el romance principal de la temporada 2 después de presentar su relación en la primera temporada”, señaló la showrunner Louisa Levy en un comunicado.

Sin embargo, los seguidores de Hannah Wells y Garrett Graham pueden estar tranquilos. La producción confirmó que ambos personajes seguirán siendo una parte fundamental del universo de “Off Campus”, mientras la serie expande las historias de su elenco principal.

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Tras convertirse en un fenómeno global entre los amantes del romance universitario, la adaptación televisiva continuará explorando las relaciones, amistades y desafíos que han conquistado a millones de espectadores alrededor del mundo.