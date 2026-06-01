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¡Allie y Dean continuarán el romance! Todo lo que sabemos de la segunda temporada de “Off Campus”

Amazon Prime Video confirmó que la segunda temporada seguirá el romance de Allie Hayes y Dean Di Laurentis, aunque Hannah y Garrett continuarán formando parte de la trama.

Mayo 31, 2026 • 
Tania Franco
¡Allie y Dean continuarán el romance! Todo lo que sabemos de los nuevos protagonistas de "Off Campus"

IG. Off Campus.

Los fans de “Off Campus” ya tienen una razón para emocionarse. La segunda temporada de la exitosa serie de Amazon Prime Video pondrá el foco en la historia de amor entre Allie Hayes y Dean Di Laurentis, interpretados por Mika Abdalla y Stephen Kalyn.

La noticia fue confirmada por Variety, que reveló que la nueva entrega tomará como base el segundo libro de la popular saga de Elle Kennedy, trasladando la atención hacia una de las parejas más queridas por los lectores.

Las edades reales del elenco de Off Campus: la diferencia que sorprendió a los fans

IG: Off Campus.

“Estamos muy emocionados de continuar la historia de Allie y Dean como el romance principal de la temporada 2 después de presentar su relación en la primera temporada”, señaló la showrunner Louisa Levy en un comunicado.

Sin embargo, los seguidores de Hannah Wells y Garrett Graham pueden estar tranquilos. La producción confirmó que ambos personajes seguirán siendo una parte fundamental del universo de “Off Campus”, mientras la serie expande las historias de su elenco principal.

Las edades reales del elenco de Off Campus: la diferencia que sorprendió a los fans

IG: Off Campus

Tras convertirse en un fenómeno global entre los amantes del romance universitario, la adaptación televisiva continuará explorando las relaciones, amistades y desafíos que han conquistado a millones de espectadores alrededor del mundo.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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