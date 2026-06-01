El inesperado efecto que tuvo la escena del vestido de JLo en “Off Campus”

Jennifer Lopez reveló que una de las escenas más virales de la serie provocó que “On the Floor” regresara a las listas de popularidad 15 años después de su lanzamiento.

La influencia de “Off Campus” llegó hasta Jennifer Lopez. Durante una aparición en Jimmy Kimmel Live!, la cantante reaccionó a la popular escena en la que Allie Hayes baila “On the Floor” mientras luce un vestido inspirado en el icónico diseño verde que JLo llevó a los Grammy en los 2000.

Scott Gries/Getty Images

Lopez confesó que no descubrió el fenómeno por la serie en sí, sino por una noticia inesperada que recibió de su equipo de redes sociales. Según contó, le informaron que “On the Floor”, su éxito junto a Pitbull lanzado en 2011, había vuelto a entrar en las listas de popularidad por primera vez en 15 años.

Me llamaron y me dijeron: ‘On the Floor ha entrado a los charts por primera vez en 15 años’. Yo pensé: ‘¿Qué?’. Fue completamente de la nada. Jennifer Lopez

IG: Off Campus.

La cantante también reconoció el enorme impacto de la producción de Amazon Prime Video, describiéndola como “todo un fenómeno”. La escena de Allie rápidamente se convirtió en una de las favoritas de los fans, generando miles de reproducciones adicionales para la canción y demostrando cómo una serie puede revivir éxitos musicales años después de su estreno.