Hijo de Jennifer Lopez y Marc Anthony adopta el nombre de Oskar y se identifica como hombre

La información salió a la luz a través de publicaciones relacionadas con su reciente graduación de preparatoria en Los Ángeles, donde fue identificado como Oskar Muñiz, en una cuenta vinculada a la escuela Windward que da seguimiento a los planes universitarios de sus estudiantes.

Además del cambio de nombre, diversos medios internacionales reportaron que el perfil de redes sociales asociado al joven incluye símbolos comúnmente utilizados por personas transgénero y referencias masculinas. Asimismo, una publicación sobre su ingreso a la Universidad Sarah Lawrence utilizó pronombres masculinos para referirse a Oskar, lo que ha sido interpretado como una identificación pública como hombre trans.

La noticia coincidió con la ceremonia de graduación de los hijos gemelos de Jennifer Lopez y Marc Anthony, La cantante asistió al evento acompañada por su madre, Guadalupe Rodríguez, y otros familiares cercanos. De acuerdo con los reportes, Oskar iniciará estudios de Teatro y Artes Plásticas en Sarah Lawrence College, una institución ubicada en Nueva York reconocida por sus programas de artes escénicas y humanidades.

En 2022, Jennifer Lopez llamó la atención al presentar a su hijo durante una actuación utilizando lenguaje inclusivo, lo que generó especulaciones sobre una identidad no binaria.