Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Hijo de Jennifer Lopez y Marc Anthony adopta el nombre de Oskar y se identifica como hombre

El hijo de Jennifer Lopez y Marc Anthony, conocido públicamente durante años como Emme Muñiz, ha comenzado una nueva etapa personal al presentarse con el nombre de Oskar Muñiz, de acuerdo con diversas publicaciones relacionadas con su reciente graduación de preparatoria en Los Ángeles

Mayo 31, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
jennifer-lopez-hijo.jpeg

La información salió a la luz a través de publicaciones relacionadas con su reciente graduación de preparatoria en Los Ángeles, donde fue identificado como Oskar Muñiz, en una cuenta vinculada a la escuela Windward que da seguimiento a los planes universitarios de sus estudiantes.

Además del cambio de nombre, diversos medios internacionales reportaron que el perfil de redes sociales asociado al joven incluye símbolos comúnmente utilizados por personas transgénero y referencias masculinas. Asimismo, una publicación sobre su ingreso a la Universidad Sarah Lawrence utilizó pronombres masculinos para referirse a Oskar, lo que ha sido interpretado como una identificación pública como hombre trans.

La noticia coincidió con la ceremonia de graduación de los hijos gemelos de Jennifer Lopez y Marc Anthony, La cantante asistió al evento acompañada por su madre, Guadalupe Rodríguez, y otros familiares cercanos. De acuerdo con los reportes, Oskar iniciará estudios de Teatro y Artes Plásticas en Sarah Lawrence College, una institución ubicada en Nueva York reconocida por sus programas de artes escénicas y humanidades.

En 2022, Jennifer Lopez llamó la atención al presentar a su hijo durante una actuación utilizando lenguaje inclusivo, lo que generó especulaciones sobre una identidad no binaria.

Jennifer López Marc Anthony
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Las edades reales del elenco de Off Campus: la diferencia que sorprendió a los fans
Entretenimiento
¿Quiénes son las parejas reales del elenco de Off Campus? Así es su vida amorosa fuera de la serie
Mayo 30, 2026
 · 
Tania Franco
Jamie Lee Curtis anuncia el fallecimiento de su hermana Kelly Lee Curtis
Entretenimiento
Jamie Lee Curtis anuncia el fallecimiento de su hermana Kelly Lee Curtis
Mayo 30, 2026
 · 
Tania Franco
Madonna revela que John F. Kennedy fue “su mejor amante”
Entretenimiento
Madonna causa polémica al revelar que John F. Kennedy Jr. fue “el mejor amante” de su vida
Mayo 29, 2026
 · 
Melisa Velázquez
matthew-perry-muerte-medicojpg
Entretenimiento
Sentencian a ex asistente de Matthew Perry por suministrarle ketamina antes de su muerte
Mayo 29, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
leonardo-di-caprio-vittoria.jpeg
Entretenimiento
Leonardo DiCaprio asiste a los Oscar con su novia Vittoria Ceretti
El actor sorprendió al aparecer con la modelo italiana, con quien comenzó su relación en 2023
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-agradecimiento-nodal
Entretenimiento
Christian Nodal rompe el silencio sobre la demanda contra Cazzu por su hija
El cantante explicó que su intención es proteger la privacidad de su hija Inti, evitando que la menor sea expuesta en redes sociales
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
jacob-elordi-mama.jpeg
Entretenimiento
Jacob Elordi cumple la promesa que le hizo a su mamá de llevarla a los Oscar
El actor australiano vivió una de las noches más especiales de su carrera y de su vida durante la ceremonia de los Premios Oscar, por cumplir una promesa muy personal
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Andrea Legarreta y Erik Rubín.jpg
Entretenimiento
Andrea Legarreta reacciona al nuevo romance de Erik Rubín
La conductora habló sobre la nueva oportunidad que se está dando su ex en el amor
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez