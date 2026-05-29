Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Sentencian a ex asistente de Matthew Perry por suministrarle ketamina antes de su muerte

Kenneth Iwamasa, ex asistente personal y cuidador de confianza del actor, fue sentenciado a tres años y cinco meses por su participación en el suministro de ketamina que derivó en la muerte de la estrella de la serie Friends en octubre de 2023

Mayo 29, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
matthew-perry-muerte-medicojpg

Matthew Perry

GETTY IMAGES

La jueza federal Sherylin Peace Garnett dictó la sentencia en una corte de Los Ángeles, luego de que Iwamasa se declarara culpable de conspiración para distribuir ketamina con resultado de muerte,

De acuerdo con los fiscales, el ex asistente adquirió y administró múltiples dosis de la sustancia al actor sin contar con formación médica, incluyendo varias inyecciones el mismo día en que Perry fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su hogar.

Las investigaciones revelaron que Iwamasa desempeñó un papel central en la obtención y aplicación de la droga durante las últimas semanas de vida del actor. Como parte de un acuerdo con las autoridades, colaboró con la investigación federal que permitió procesar a otros implicados en la red de distribución de ketamina.

Durante la audiencia, expresó su remordimiento por sus acciones, mientras que familiares de Perry manifestaron el profundo dolor y sentimiento de traición que les dejó el caso. El padrastro del actor, el periodista Keith Morrison, señaló que la condena representa un paso importante para cerrar un capítulo doloroso para la familia.

Matthew Perry
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Madonna vivió en edificios abandonados cuando se mudó a Nueva York a los 19 años
Entretenimiento
Madonna confiesa cómo vivía en edificios abandonados de Nueva York mientras buscaba la fama
Mayo 28, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Regresará Desperate Housewives? Eva Longoria responde
Entretenimiento
¿Regresará Desperate Housewives? Eva Longoria responde
Mayo 28, 2026
 · 
Tania Franco
Jaafar Jackson revela el emotivo momento en que sintió la presencia de Michael Jackson
Entretenimiento
Jaafar Jackson revela el emotivo momento en que sintió la presencia de Michael Jackson
Mayo 28, 2026
 · 
Tania Franco
Dónde y cuándo podrás ver el esperado reencuentro de Anahí y Poncho Herrera
Entretenimiento
Dónde y cuándo podrás ver el esperado reencuentro de Anahí y Poncho Herrera
Mayo 28, 2026
 · 
Tania Franco
jacob-elordi-mama.jpeg
Entretenimiento
Jacob Elordi cumple la promesa que le hizo a su mamá de llevarla a los Oscar
El actor australiano vivió una de las noches más especiales de su carrera y de su vida durante la ceremonia de los Premios Oscar, por cumplir una promesa muy personal
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Andrea Legarreta y Erik Rubín.jpg
Entretenimiento
Andrea Legarreta reacciona al nuevo romance de Erik Rubín
La conductora habló sobre la nueva oportunidad que se está dando su ex en el amor
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ricky-martin.JPG
Entretenimiento
Ricky Martin conquista la Ciudad de México con un rotundo sold out
El artista ofreció una noche inolvidable ante 20 mil pesonas en el Estadio Fray Nano como parte del inicio de su gira por México
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-agradecimiento-nodal
Entretenimiento
Christian Nodal rompe el silencio sobre la demanda contra Cazzu por su hija
El cantante explicó que su intención es proteger la privacidad de su hija Inti, evitando que la menor sea expuesta en redes sociales
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez