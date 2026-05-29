Sentencian a ex asistente de Matthew Perry por suministrarle ketamina antes de su muerte

La jueza federal Sherylin Peace Garnett dictó la sentencia en una corte de Los Ángeles, luego de que Iwamasa se declarara culpable de conspiración para distribuir ketamina con resultado de muerte,

De acuerdo con los fiscales, el ex asistente adquirió y administró múltiples dosis de la sustancia al actor sin contar con formación médica, incluyendo varias inyecciones el mismo día en que Perry fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su hogar.

Las investigaciones revelaron que Iwamasa desempeñó un papel central en la obtención y aplicación de la droga durante las últimas semanas de vida del actor. Como parte de un acuerdo con las autoridades, colaboró con la investigación federal que permitió procesar a otros implicados en la red de distribución de ketamina.

Durante la audiencia, expresó su remordimiento por sus acciones, mientras que familiares de Perry manifestaron el profundo dolor y sentimiento de traición que les dejó el caso. El padrastro del actor, el periodista Keith Morrison, señaló que la condena representa un paso importante para cerrar un capítulo doloroso para la familia.