Las edades reales del elenco de Off Campus: la diferencia que sorprendió a los fans

Desde que se anunciaron los protagonistas de Off Campus, la adaptación televisiva de la exitosa saga de novelas de Elle Kennedy, los fans han seguido de cerca cada detalle del elenco. Sin embargo, una de las conversaciones que más ha llamado la atención en redes sociales no tiene que ver con la historia de amor o el hockey, sino con las edades reales de sus protagonistas.

IG: Off Campus.

Mientras algunos actores tienen edades muy cercanas a las de los personajes universitarios que interpretan, otros superan ampliamente los 25 años, algo que ha generado sorpresa entre quienes esperaban un reparto más cercano a la etapa estudiantil.

Hannah Wells

La actriz Ella Bright, quien da vida a Hannah Wells, tiene 19 años, convirtiéndose en la integrante más joven del elenco principal y la más cercana a la edad universitaria de su personaje.

IG: Off Campus

Garrett Graham

El popular capitán del equipo de hockey, interpretado por Belmont Cameli, quien actualmente tiene 28 años. Su edad ha generado comentarios entre los lectores de la saga, ya que Garrett es presentado como un estudiante universitario.

IG: Garrett Graham

Mika Abdalla

La actriz Mika Abdalla, conocida por proyectos juveniles y de streaming, tiene 26 años y forma parte del grupo principal de la adaptación.

IG: Off Campus.

Dean Di Laurentis

Uno de los personajes más queridos de los libros estará interpretado por Stephen Kalyn, quien tiene 28 años.

IG: Stephen Kalyn



John Logan

Para dar vida al carismático Logan, la producción eligió a Antonio Cipriano, actor y cantante de 26 años.

IG: antonio cipriano

John Tucker

El personaje de Tucker estará a cargo de Jalen Thomas Brooks, quien actualmente tiene 24 años.

IG: Jalen Thomas Brooks.

Justin Kohl

Por su parte, Josh Heuston interpreta a Justin Kohl. El actor australiano es el miembro de mayor edad entre los protagonistas, con 29 años.

IG: Josh Heuston.

Aunque la diferencia de edades ha generado debate entre los seguidores de la saga, no es algo nuevo en Hollywood. Producciones como Gossip Girl, The O.C., One Tree Hill o Riverdale también eligieron actores de entre 20 y 30 años para interpretar adolescentes y universitarios.

IG: Off Campus



Por ahora, la respuesta de los fans es que el elenco logra capturar la química que convirtió a Off Campus en uno de los fenómenos más comentados de Amazon Prime. Lo que sí es seguro es que las edades reales de los protagonistas ya se han convertido en uno de los temas más comentados alrededor de la serie.