Actriz de ‘Los Ángeles de Charlie’, Jaclyn Smith, revela por qué luce tan joven y radiante a los 80 años

La actriz Jaclyn Smith es famosa por dar vida a Kelly Garrett en la exitosa serie, ‘Los Ángeles de Charlie’, y fue la única protagonista original que participó en las cinco temporadas del programa, convirtiéndose en un ícono televisivo de los años 70.

Actualmente con 80 años, Jaclyn sigue manteniendo un rostro hermoso y un cuerpo lleno de vitalidad que ha sorprendido a todo Hollywood, por lo que no han dudado en preguntarle por su secreto, y su respuesta te sorprenderá.

Jaclyn Smith revela su secreto de belleza atemporal para estar joven y vital a los 80 años

La actriz de 80 años asistió el pasado 14 de mayo a la Gala de Primavera de los Premios Paley Honors 2026 en el Hotel Plaza de Nueva York, donde declaró para Fox News el secreto de su imagen radiante.

Jaclyn confesó que más allá de los tratamientos de belleza y el cuidado físico, prioriza sus relaciones personales y familiares, pues son su secreto para mantener una vida saludable.

“Vida sana, ser amada”, dijo sobre su imagen. “Tengo la mejor familia del mundo entero con la que crecer. Un marido maravilloso, dos hijos preciosos, tres nietas. Así que no hay nada mejor que eso. Para mí, todo es amor, todo es familia”.

La actriz mantiene desde hace 29 años una relación con el cirujano Brad Allen, y es madre de Gaston y Spencer Margaret, hijos que tuvo junto a su tercer exesposo, el director de fotografía Anthony B. Richmond.

El estilo de vida de Jaclyn Smith

Jaclyn reveló en 2022 que su estilo de vida saludable se basa en no consumir alcohol ni drogas, hacer ejercicio todos los días y mantener una alimentación equilibrada.

“Estoy casada con un cirujano cardíaco que predica la importancia de comer tus frutas y verduras. Disfruto de mis bebidas verdes. Lo que nos ponemos en el cuerpo se refleja en nuestras caras”, reveló en ese momento a Fox News.

También reveló que mantenerla mente activa y ocupada es otro camino hacia la vitalidad:

“Nunca he pasado por una crisis de la mediana edad porque siempre he estado ocupada trabajando y siempre he tenido retos... Es gratificante seguir en el juego”, explicó. “Tampoco estoy obsesionado con el envejecimiento. Creo que eso te envejece. También vivo una vida plena con mis dos hijos. Creo que todas esas cosas me han mantenido joven”.