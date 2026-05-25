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Tom Hardy habría sido despedido de la serie ‘Tierra de mafiosos’ tras fuertes conflictos en el set

Aseguran que Tom Hardy ha enfrentado conflictos por su comportamiento durante el rodaje, además de constantes desacuerdos creativos con la producción.

Mayo 25, 2026 • 
Melisa Velázquez
Despiden a Tom Hardy de la tercera temporada de ‘Tierra de mafiosos’

Despiden a Tom Hardy de la tercera temporada de ‘Tierra de mafiosos’

Getty Images

Tom Hardy ha sido despedido, varios medios internacionales han reportado la salida del actor de la tercera temporada de ‘Tierra de Mafiosos’, la exitosa serie de drama criminal de Paramount, debido a varios conflictos con la producción.

Se dice que la decisión fue tomada tras el comportamiento poco profesional que habría tomado Hardy durante la filmación de la segunda temporada, creando fuertes tensiones y desacuerdos detrás de cámaras.

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Despiden a Tom Hardy de la tercera temporada de ‘Tierra de mafiosos’

De acuerdo con información de Page Six, la actitud de Tom habría causado varias tensiones en el set de ‘Tierra de mafiosos’, los productores Jez Butterworth y David Glasser estarían molestos por sus retrasos constantes durante las grabaciones, además de sus desacuerdos relacionados con el guión y modificaciones que habría hecho a varios de sus diálogos.

Sin embargo, el portal TMZ asegura que la decisión no es un hecho y que todavía se están entablando conversaciones para que el actor pueda estar en una tercera temporada, además de que ni los productores, ni los representantes de Hardy han confirmado la noticia.

¿Tierra de mafiosos puede seguir sin Tom Hardy?

Aunque Tom interpreta a uno de los personajes principales de la serie, no sería en único actor de alto perfil dentro de la serie de gángsters ambientada en Londres, pues cuenta con un reparto de peso como Pierce Brosnan y Helen Mirren, además de actrices como Joanne Froggatt, Mandeep Dhillon y Lara Pulver.

El difícil historial de Tom Hardy en Hollywood

No es la primera vez que Tom Hardy se ve envuelto en rumores de tensiones dentro de la industria, pues el actor ya habría tenido conflictos con el director mexicano, Alejandro González Iñárritu, durante el rodaje de El Renacido, y también tuvo fuertes diferencias con Charlize Theron en Mad Max: Furia en la carretera.

Por otra parte, su juventud también estuvo marcada por problemas de adicciones al alcohol y las drogas, una etapa que logró superar para consolidar una exitosa carrera en Hollywood.

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