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Zayn Malik estaría tratándose con el mejor cardiólogo del mundo y preocupa a sus fans

Tras su hospitalización, el cantante continúa enfocándose en su recuperación y habría cancelado sus asistencia al programa Tonight Show.

Mayo 25, 2026 • 
Tania Franco
Zayn Malik estaría tratándose con el mejor cardiólogo del mundo y preocupa a sus fans

Marc Piasecki/WireImage

Zayn Malik encendió las alarmas entre sus fans luego de revelarse que continúa bajo tratamiento médico tras haber sido hospitalizado por una enfermedad no especificada.

De acuerdo con información publicada por People, el exintegrante de One Direction se encuentra buscando atención con el “cardiólogo número uno del mundo” mientras sigue recuperándose de complicaciones de salud que lo llevaron al hospital en abril pasado.

Zayn Malik estaría tratándose con el mejor cardiólogo del mundo y preocupa a sus fans

Instagram: Zayn.

Todo ocurrió el mismo día del lanzamiento de Konnakol, su quinto álbum de estudio. A través de Instagram, Zayn compartió una fotografía desde una cama de hospital y explicó que había sido “una semana larga” y que seguía “recuperándose inesperadamente”. El cantante también agradeció públicamente al personal médico y a sus fans por el apoyo recibido.

Tras la hospitalización, Malik canceló varias actividades promocionales importantes, incluyendo una aparición programada en The Tonight Show con Jimmy Fallon y algunos encuentros con fans. Según fuentes cercanas citadas por People, los médicos recomendaron que el artista se alejara temporalmente de compromisos públicos mientras continúa con el tratamiento.

Zayn Malik estaría tratándose con el mejor cardiólogo del mundo y preocupa a sus fans

Instagram: Zayn Malik.

Semanas después, el cantante también anunció la cancelación de todas las fechas de su gira en Estados Unidos para priorizar su recuperación. Aun así, aseguró que continúa recuperándose en casa y que espera regresar “más fuerte que antes”. Su último concierto fue el 24 de mayo en Londres y pese a la preocupación entre sus seguidores, Zayn no ha revelado oficialmente cuál es el problema médico que enfrenta actualmente.

Zayn Malik One Direction
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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