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El momento con una fan que incomodó a Zayn Malik en Londres

Mientras abandonaba un evento donde se invitó a un club selecto de sus fans y en medio de una etapa delicada marcada por problemas de salud y ansiedad social, el cantante vivió un momento tenso.

Mayo 22, 2026 • 
Tania Franco
Zayn Malik es vinculado con ISIS

Kevin Winter/Getty Images

Zayn Malik vivió un momento alarmante durante un encuentro de preguntas y respuestas con fans en Londres, luego de que una asistente le lanzara agresivamente dos botellas mientras el cantante abandonaba el lugar. Cabe mencionar que el artista llegó casi una hora tarde al recinto, la impaciencia de las fans fue razón suficiente como para que un miembro del crew tuviera que salir a aclarar que Zayn ya iba en camino y que sí iba a llegar, tranquilizando a las personas del lugar.

Louis Tomlinson confiesa cómo vivió la salida inesperada de Zayn Malik de One Direction

Jeff Kravitz/OneD/Getty Images

De acuerdo con videos y testimonios compartidos en redes sociales, el exintegrante de One Direction se encontraba retirándose del Q&A cuando una mujer, ubicada en una esquina del recinto, arrojó los objetos directamente hacia él. El momento rápidamente generó indignación entre los fans, quienes calificaron el acto como irrespetuoso y preocupante.

Un año complejo para el cantante

El incidente ocurre además en un momento sensible para el artista. Recientemente, Zayn tuvo que cancelar conciertos en Estados Unidos tras haber sido hospitalizado, él compartió una foto desde una cama de hospital el pasado abril y explicó que seguía “recuperándose inesperadamente”, además de agradecer al equipo médico que lo atendió. Algunos reportes señalaron que estuvo bajo supervisión de un cardiólogo, pero nunca se confirmó oficialmente que tuviera un problema cardíaco.

One Direction

Karwai Tang/WireImage

Desde su etapa en One Direction, Zayn Malik fue reconocido por mantener un perfil mucho más reservado que el resto de sus compañeros. Con el paso de los años, el cantante también ha hablado abiertamente sobre los problemas de ansiedad social que ha enfrentado, incluyendo ataques de ansiedad relacionados con presentaciones públicas y eventos masivos.

Por ello, muchos fans señalaron que este tipo de situaciones solo agravan la presión emocional que el artista ha intentado manejar durante años, especialmente en una etapa donde poco a poco ha retomado el contacto con el público.

@goss.ie

Zayn Malik was attacked by a fan with water bottles, while leaving a Q&A event in London 😮 The incident comes just a few weeks after the hit singer cancelled several tour dates, due to health issues 🥺 Read more on Goss.ie 💻 #zaynmalik

♬ original sound - Goss.ie

Zayn Malik One Direction
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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