El divertido comentario de Benny Blanco sobre el “amor platónico” de Selena Gomez

Benny Blanco volvió a demostrar el sentido del humor que comparte con Selena Gomez durante un reciente episodio de su podcast Friends Keep Secrets. En esta ocasión, el invitado especial fue Paul Rudd, con quien protagonizó uno de los momentos más virales y divertidos del programa.

Mientras conversaban en su cocina, Benny sorprendió al revelar que Selena siempre ha sentido una gran fascinación por el actor de Ant-Man. Entre risas y con Paul Rudd reaccionando divertido, el productor comentó: “Selena estaba súper enamorada de él, y empecé a pensar: es el peor tipo por el que tu chica podría dejarte, porque es atractivo, divertido y dulce. Mírenme a mí”.

El podcast Friends Keep Secrets suele combinar conversaciones relajadas con invitados especiales, convirtiéndose en un espacio íntimo donde el productor comparte anécdotas personales y momentos especiales con sus invitados más recientes.