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Harry Styles revela género de un bebé en pleno concierto

Fue en su tercera noche en Amsterdam, como el primer destino de su gira Together, Together Tour 2026 que el cantante británico protagonizó un momento que enloqueció a las directioners.

Mayo 21, 2026 • 
Tania Franco
harry styles

Getty Images.

Harry Styles volvió a demostrar la cercana conexión que mantiene con sus fans durante su tercera noche en Amsterdam, como el primer destino de su gira “Together, Together Tour 2026". El cantante británico protagonizó un emotivo momento al ayudar a una fan, que tenía seis meses de embarazo y confesó que aunque su esposo ya sabía el género, ella esperó hasta el día de su concierto para que el cantante le ayudara a revelar el género de su bebé frente a miles de personas.

El instante fue tan conmovedor como cómico, siendo que Harry hizo el momento largo, creando emoción en el público por saber el género del bebé directioner, hasta que finalmente reveló que su fan tendrá una niña. Videos del momento rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales, donde los fans destacaron la calidez y espontaneidad del exintegrante de One Direction.

No es la primera vez que Harry convierte sus conciertos en experiencias inolvidables para sus seguidores, pero este gesto se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la nueva etapa de su gira.

Harry Styles One Direction
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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