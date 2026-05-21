La ciudad de Guadalajara fue el escenario de la ceremonia de la Guía Michelin México 2026, donde ha quedado claro que México ya no es solo una potencia emergente en el mundo de la gastronomía, sino uno de los destinos gastronómicos más importante del mundo.

La edición de este año confirmó que la alta cocina del país ya no se concentra solo en Ciudad de México, sino también en estados como Puebla, Jalisco y Yucatán, que por primera vez, entran a la prestigiosa lista, ampliando el radar culinario.

Ceremonia de la Guía Michelin México 2026

La Guía Michelin México 2026 reconoció 225 restaurantes, con nuevas estrellas, premios Bib Gourmand y Estrellas Verdes, reflejando el auge de una cocina mexicana más innovadora y sustentable.

El ascenso de las nuevas propuestas gastronómicas mezclan cocina mexicana contemporánea, técnicas ancestrales y experiencias mucho más íntimas, donde los chefs están transformando la escena culinaria con menús más arriesgados, conceptos menos acartonados y una relación mucho más cercana con el comensal.

Los restaurantes que mantienen sus estrellas Michelin

Pujol del chef Enrique Olvera y Quintonil del chef Jorge Vallejo, conservaron sus dos estrellas Michelin, afirmándose como los máximos referentes de la alta cocina mexicana, gracias a sus propuestas innovadoras donde reinterpretan la cocina mexican con precisión, técnica y creatividad.

Tanto Pujol como Quintonil se han consolidado como dos de los restaurantes más importantes de América y del mundo. Sus dos estrellas Michelin reflejan la visión de sus chefs y la excelencia técnica que distingue cada plato.

Guía Michelin México 2026: los restaurantes que están revolucionando la gastronomía del país Getty Images

Los nuevos restaurantes en México con estrella Michelin

En Yucatán, Huniik, La Barra de Huniik e Ixi’im demostraron que la cocina del sureste mexicano puede competir con cualquier destino gastronómico del mundo, con ingredientes endémicos, técnicas mayas y reinterpretaciones sofisticadas de platillos tradicionales.

En Guadalajara, Xokol logró captar la atención internacional gracias a su visión centrada en el maíz criollo y la cocina sustentable, obteniendo además una Estrella Verde Michelin.

Restaurantes mexicanos con estrellas Michelin

Estas son las recomendaciones 2026:

Ciudad de México:

Dos Estrellas Michelin: Pujol y Quintonil.

Pujol y Quintonil. Una Estrella Michelin: Gaba (Nuevo), La Once Mil (Nuevo), Esquina Común, Em, Expendio de Maíz, Masala y Maíz, Máximo, Rosetta y Sud 777.

Gaba (Nuevo), La Once Mil (Nuevo), Esquina Común, Em, Expendio de Maíz, Masala y Maíz, Máximo, Rosetta y Sud 777. Estrella Verde Michelin: Baldío.

Baldío. Bib Gourmand: Aleli Rooftoop, Caracol de Mar, Comal Oculto, Comedor Jacinta, Contramar, El Vilsito, Filigrana, Fugaz, Galanga Thai House, Galea, Jowong, La 89, Los consentidos del barrio, Meroma, Pargot, Pink Rambo, Plonk, Raíz, Siembra tortillería, Tacos Charly, Tacos del Valle, Tacos los Alexis, Taquería El Jarocho, Taquería Los cocuyos, Los Milanesos, Ultramarinos y Vigneron.

Aleli Rooftoop, Caracol de Mar, Comal Oculto, Comedor Jacinta, Contramar, El Vilsito, Filigrana, Fugaz, Galanga Thai House, Galea, Jowong, La 89, Los consentidos del barrio, Meroma, Pargot, Pink Rambo, Plonk, Raíz, Siembra tortillería, Tacos Charly, Tacos del Valle, Tacos los Alexis, Taquería El Jarocho, Taquería Los cocuyos, Los Milanesos, Ultramarinos y Vigneron. Premio Especial: Michelin Exceptional Cocktails Award para Priscila Moreno (Máximo).

Baja California

Una Estrella Michelin: Animalón, Conchas de Piedra, Damiana, Lunario y Olivea Farm to Table.

Animalón, Conchas de Piedra, Damiana, Lunario y Olivea Farm to Table. Estrella Verde Michelin: Conchas de Piedra, Deckman’s en el Mogor, Lunario, Olivea Farm to Table y Damiana (Nuevo).

Conchas de Piedra, Deckman’s en el Mogor, Lunario, Olivea Farm to Table y Damiana (Nuevo). Bib Gourmand: Carmelita Molino y Cocina, Casa Marcelo, HumoYSal, La cocina de Doña Estela, La Conchería, Sabina, Villa Torél y Fauna.

Baja California Sur

Una Estrella Michelin: Cocina de Autor Los Cabos.

Cocina de Autor Los Cabos. Estrella Verde Michelin: Acre y Flora’s Field Kitchen.

Acre y Flora’s Field Kitchen. Bib Gourmand: Cocina de campo by agrico, Flora’s Field y Metate.

Jalisco

Una Estrella Michelin: Alcalde (Guadalajara) y Xokol.

Alcalde (Guadalajara) y Xokol. Estrella Verde Michelin: Xokol (Guadalajara).

Xokol (Guadalajara). Bib Gourmand: Palreal y Tacos y gorditas Elvira.



Oaxaca

Una Estrella Michelin: Levadura de Olla restaurante y Los Danzantes Oaxaca.

Levadura de Olla restaurante y Los Danzantes Oaxaca. Estrella Verde Michelin: Los Danzantes Oaxaca.

Los Danzantes Oaxaca. Bib Gourmand: La olla, Labo Fermento, Las Quince Letras, Tierra del Sol y Xaok.



Puebla

Bib Gourmand: Cultivo, El Güero Marinero, Jacinto y Yo, Los Camellos, Moyuelo, Casareyna, Semitas Beto y Vica.

Cultivo, El Güero Marinero, Jacinto y Yo, Los Camellos, Moyuelo, Casareyna, Semitas Beto y Vica. Premio Especial: Sommelier del año 2026 para Jonathan Robles (El Mural de los Poblanos).



Quintana Roo