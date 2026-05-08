PRETTY MAMÁ celebrará su segunda edición para mujeres que lideran, cuidan y se priorizan
Bandra Producciones y Elisa Cadenas presenta un evento único de bienestar que reunirá a mujeres de 35 a 45 años en un entorno exclusivo de introspección, movimiento consciente y conexión genuina. La cita es el 14 de mayo en el Hotel Aqua Arcos Bosques, Ciudad de México.
Pretty Mamá es más que un evento: es un espacio seguro construido con intención, donde la energía y la comunidad se unen para honrar a las mujeres que sostienen familias, lideran proyectos y, muchas veces, se olvidan de priorizarse a sí mismas.
A través de una jornada de experiencias cuidadosamente curadas, las asistentes tendrán la oportunidad de reconectar con su cuerpo, su mente y su comunidad en un ambiente de lujo y calidez.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
La experiencia incluye una selección de prácticas de bienestar y momentos de aprendizaje:
• Sersana · Yin Yoga · Animal Flow · Triple Move · Wellness Strenght Method
• Sound Healing · Meditación · Breathwork · Drenaje Linfático
• Art Therapy · Yoga para niñas y niños
Además, contará con un programa especial de pláticas e inspiración:
• Pláticas con influencers: Kristal Cid y Chantal Torres
• Taller de coaching con Gaby Bracamontes de Dalia
• Conferencia magistral de la speaker L’AMARGEITOR
HIGHLIGHTS 2026
● +300 mujeres asistentes
● 30 marcas participantes en el bazar
● Desayuno y comida incluidos
● Masajes shiatsu by Simple Spa
● Wine Tasting
● 6 clases de ejercicio
● 7 actividades inmersivas
● 2 clases para niñas y niños
● 1 panel: “CEOs en el mundo digital”
● 1 conferencia: “Primero vas tú” – L’AMARGEITOR
● 1 árbol de manifestaciones
SOBRE BANDRA PRODUCCIONES
Es una empresa creadora de eventos y experiencias, especializada en diseñar momentos memorables con propósito que conectan comunidades y generan impacto real en quienes participan.