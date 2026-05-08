PRETTY MAMÁ celebrará su segunda edición para mujeres que lideran, cuidan y se priorizan

Pretty Mamá es más que un evento: es un espacio seguro construido con intención, donde la energía y la comunidad se unen para honrar a las mujeres que sostienen familias, lideran proyectos y, muchas veces, se olvidan de priorizarse a sí mismas.

A través de una jornada de experiencias cuidadosamente curadas, las asistentes tendrán la oportunidad de reconectar con su cuerpo, su mente y su comunidad en un ambiente de lujo y calidez.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

La experiencia incluye una selección de prácticas de bienestar y momentos de aprendizaje:

• Sersana · Yin Yoga · Animal Flow · Triple Move · Wellness Strenght Method

• Sound Healing · Meditación · Breathwork · Drenaje Linfático

• Art Therapy · Yoga para niñas y niños

Además, contará con un programa especial de pláticas e inspiración:

• Pláticas con influencers: Kristal Cid y Chantal Torres

• Taller de coaching con Gaby Bracamontes de Dalia

• Conferencia magistral de la speaker L’AMARGEITOR

HIGHLIGHTS 2026

● +300 mujeres asistentes

● 30 marcas participantes en el bazar

● Desayuno y comida incluidos

● Masajes shiatsu by Simple Spa

● Wine Tasting

● 6 clases de ejercicio

● 7 actividades inmersivas

● 2 clases para niñas y niños

● 1 panel: “CEOs en el mundo digital”

● 1 conferencia: “Primero vas tú” – L’AMARGEITOR

● 1 árbol de manifestaciones

SOBRE BANDRA PRODUCCIONES

Es una empresa creadora de eventos y experiencias, especializada en diseñar momentos memorables con propósito que conectan comunidades y generan impacto real en quienes participan.