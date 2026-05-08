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En el corazón de los talleres de Alta Joyería de Chopard, florece una nueva colección: Caroline’s Garden

Este conjunto de vibrantes creaciones invita a adentrarse en el mundo de Caroline Scheufele, Copresidenta y Directora Artística de la Maison, donde la naturaleza reina como la musa suprema.

Mayo 07, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Caroline’s Garden es más que una colección: es un paseo enjoyado, un vibrante tributo a la belleza orgánica y a las emociones que despierta la naturaleza. En cada joya, se encuentra el alma de un jardín de ensueño donde cada color, cada curva, cada brillo cuenta una historia de joyas que cobran vida a través de la artesanía. Dentro de este universo, una cautivadora serie de anillos de cóctel celebra la exuberancia de la naturaleza a través de vibrantes diseños inspirados en las flores.

Cada creación evoca una flor, en ciernes o en plena floración, alrededor de una majestuosa piedra central, ya sea un zafiro azul o de color, un granate mandarín, una tanzanita, una esmeralda o una tsavorita, delicadamente engastada mediante una técnica única de festoneado.

Este engaste, cerrado en el exterior de la joya y abierto en el interior, es utilizado por primera vez por los artesanos de Chopard. Gracias a este saber hacer, la piedra queda enmarcada por gemas brillantes, que recuerdan los pétalos de un exuberante jardín bañado por la luz. A partir de estas flores enjoyadas, la colección se amplía con otra serie de maravillas: una nueva serie de anillos y pendientes a juego elaborados en titanio y completamente pavimentados con diamantes, zafiros azules o rosas, amatistas, tsavoritas de un verde intenso o turmalinas Paraiba.

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Estas creaciones trazan siluetas suaves y redondeadas que sugieren el emblemático motivo del corazón de la Maison, a la vez que evocan pétalos de flores mecidos por una suave brisa, reflejando a la perfección el espíritu poético de Caroline’s Garden. Gracias a las propiedades inherentes del titanio, estas joyas son excepcionalmente ligeras, ofreciendo una comodidad extraordinaria para el uso diario.

Los artesanos de Chopard, reconocidos por su dominio pionero del titanio en la Alta Joyería, logran una coloración del metal que armoniza con las gemas con una precisión extraordinaria. Esta técnica crea un efecto luminoso, casi imperceptible, en el que el ojo apenas puede distinguir dónde termina el metal y dónde comienzan las piedras.

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El resultado es una joya que se siente como un pétalo vivo rozado por el rocío matutino, resplandeciente con una gracia natural. «Mi jardín es mi refugio, un lugar donde los colores, las formas y los aromas alimentan mi imaginación. Con Caroline’s Garden, quise capturar esa magia y transformarla en joyas vivas», comparte Caroline Scheufele.

chopard
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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