Paulina Rubio rompe el silencio tras acusaciones sobre su hijo

En las audiencias se habría dado a conocer que el menor dijo a las autoridades que supuestamente Paulina “fuma marihuana” y que lo había maltratado. Al respecto, la artista aclaró las acusaciones que supuestamente su hijo hizo en su contra.

Paulina escribió, “Quiero agradecer profundamente a todas las personas que me han apoyado como madre durante este tiempo. Ser madre no solo es una parte de mi vida, es mi razón de ser y el papel más importante que tendré”.

Añadió, llevas a tus hijos dentro de ti durante nueve meses, pero el verdadero amor de una madre comienza mucho antes de nacer y continúa creciendo cada día de sus vidas. Los guías, los proteges, luchas por ellos y los llevas en el corazón para siempre.

La gente puede conocerme por mi carrera, por los escenarios o por mi trayectoria pública, pero ningún éxito se compara con el privilegio y la responsabilidad de ser madre. Ese es el título que más orgullo me da y el que defenderé siempre con toda mi fuerza. Mis hijos son y siempre serán mi prioridad. Cada decisión que tomo nace del amor incondicional, de la protección y del compromiso absoluto con su bienestar, su felicidad y su futuro. Ser madre es el más grande de los honores y el amor más profundo que jamás experimentaré”.

El mensaje llegó en medio del inicio de las audiencias en las que la defensa de Rubio y la de Colate presentan pruebas para que una jueza decida con quién de los dos debe vivir el menor.