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Paulina Rubio rompe el silencio tras acusaciones sobre su hijo

La “chica dorada”, emitió un comunicado a días de que iniciara el juicio por la custodia de Andrea Nicolás, a quien comparte con su ex “Colate”

Mayo 07, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Nicolás Vallejo-Nágera y Paulina Rubio

Instagram @colatenicolas / @paulinarubio

En las audiencias se habría dado a conocer que el menor dijo a las autoridades que supuestamente Paulina “fuma marihuana” y que lo había maltratado. Al respecto, la artista aclaró las acusaciones que supuestamente su hijo hizo en su contra.

Paulina escribió, “Quiero agradecer profundamente a todas las personas que me han apoyado como madre durante este tiempo. Ser madre no solo es una parte de mi vida, es mi razón de ser y el papel más importante que tendré”.

Añadió, llevas a tus hijos dentro de ti durante nueve meses, pero el verdadero amor de una madre comienza mucho antes de nacer y continúa creciendo cada día de sus vidas. Los guías, los proteges, luchas por ellos y los llevas en el corazón para siempre.

La gente puede conocerme por mi carrera, por los escenarios o por mi trayectoria pública, pero ningún éxito se compara con el privilegio y la responsabilidad de ser madre. Ese es el título que más orgullo me da y el que defenderé siempre con toda mi fuerza. Mis hijos son y siempre serán mi prioridad. Cada decisión que tomo nace del amor incondicional, de la protección y del compromiso absoluto con su bienestar, su felicidad y su futuro. Ser madre es el más grande de los honores y el amor más profundo que jamás experimentaré”.

El mensaje llegó en medio del inicio de las audiencias en las que la defensa de Rubio y la de Colate presentan pruebas para que una jueza decida con quién de los dos debe vivir el menor.

Paulina Rubio Colate
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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