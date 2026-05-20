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Arte y Cultura

¡Tercera llamada! Las últimas funciones de obras de teatro que vale la pena ver en CDMX

Si eres un amante del teatro y estás buscando historias profundas con un toque cómico y emotivo, esta selección la hicimos especialmente para ti.

Mayo 20, 2026 • 
Tania Franco
¡Qué obras de teatro ver en CDMX con niños! 3 opciones familiares imperdibles - El misterioso caso de la sombra

Cortesía

El teatro en México atraviesa un gran momento, con propuestas cada vez más diversas, emotivas y arriesgadas. Estas tres obras destacan por su capacidad de hacerte reflexionar, emocionarte y también reír, gracias a historias profundamente humanas, elencos de gran nivel y puestas en escena memorables. Lo mejor —o lo más urgente— es que todas están por anunciar sus últimas funciones.

Puras Cosas Maravillosas

Última función: Martes 26 de mayo a las 8:30p.m.

Un monólogo que actualmente protagoniza Daniel Radcliffe en Broadway y que ahora Pablo Perroni trae al Foro Lucerna. Con una temática tan delicada como el suicidio en el centro de la historia, el actor guía al público a través de un viaje emocional que puede sanar a más de uno.

Este encantador monólogo convierte a la audiencia en un integrante más del elenco, haciendo que cada función sea distinta gracias a la singular participación del público. Una experiencia teatral para disfrutarse como ninguna otra.

La obra es, en esencia, una carta de amor al público: un recordatorio de todas las cosas maravillosas que aún existen en medio de un mundo crudo, donde incluso entre tragedias siempre puede haber esperanza y razones para abrazar la vida.

Lady Óscar Salomé

Última función: Teatro Santa Catarina, domingo 7 de junio, 6 PM.

Lady Óscar Salomé entra en sus últimas funciones en el Teatro Santa Catarina con una poderosa puesta en escena protagonizada por Yuriria Fanjul. La obra reimagina momentos clave en la vida de Oscar Wilde, centrándose en el juicio que enfrentó en Londres en 1895 y explorando temas como la feminidad, la censura y la transgresión.

A través de tres personajes —Wilde, su madre Speranza y Salomé— la obra construye un universo tan provocador como íntimo, acompañado de una estética teatral envolvente y una narrativa profundamente emocional. Una experiencia imperdible para quienes buscan un teatro arriesgado, sensible y lleno de simbolismo.

El misterioso caso de la sombra

Última función: Teatro Milán, domingo 7 de junio, 12:00 hrs.

Mikel es un niño con gran imaginación que comienza a enfrentarse a una misteriosa sombra que visita su casa por las noches. Acompañado de su perro y Sherlock Holmes, esta obra mezcla aventura, emociones y un sensible mensaje sobre descubrir qué hay detrás de los miedos. Una puesta en escena ideal para acercar a los niños a temas como la pérdida, la pubertad, el primer amor y las pesadillas.

Con una destacada interpretación de Jatzke y un sólido elenco integrado por Amanda Farah, Fernando Canek, Vaita Sosa y Alejandra Chacón, la obra transita naturalmente entre la risa y la emoción. Solo le quedan 3 funciones.

Tres historias completamente distintas, pero con la capacidad de emocionar, conmover y dejar huella en el público. Puras Cosas Maravillosas, Lady Óscar Salomé y El Misterioso Caso de la Sombra están viviendo sus últimas funciones, convirtiéndose en una verdadera última llamada para disfrutar algunas de las propuestas teatrales más sensibles, arriesgadas y memorables de la cartelera actual.

Qué hacer en la CDMX CDMX obras de teatro
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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