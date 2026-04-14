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Así lucía el interior del Titanic, a más de un siglo de su tragedia

De sus lujosos interiores a su trágico final, el Titanic permanece como un ícono que fascina a más de un siglo de su hundimiento

Abril 14, 2026 • 
Tania Franco
Así lucía el interior del Titanic, a más de un siglo de su tragedia

Pictures from History/Pictures from History/Universal Images Group via Getty Images

El Titanic no solo fue uno de los barcos más imponentes de su época, sino también un símbolo de lujo, innovación y ambición humana. A más de 100 años de su hundimiento, su historia continúa cautivando a millones de personas alrededor del mundo, consolidándose como una de las tragedias más recordadas de todos los tiempos.

Así lucía el interior del Titanic, a más de un siglo de su tragedia

Pictures from History/Pictures from History/Universal Images Group via Getty Images

En su interior, el Titanic reflejaba una elegancia sin precedentes. Espacios como la Gran Escalinata, el restaurante A la Carte, sus camarotes de primera clase y hasta el gimnasio estaban diseñados con un nivel de detalle y sofisticación que buscaban ofrecer una experiencia similar a la de los mejores hoteles europeos. Cada rincón del transatlántico hablaba de modernidad y exclusividad.

Así lucía el interior del Titanic, a más de un siglo de su tragedia

Pictures from History/Pictures from History/Universal Images Group via Getty Images

El inicio de su fin

El barco zarpó el 10 de abril de 1912 en su viaje inaugural desde Southampton con destino a Nueva York. Sin embargo, la noche del 14 de abril, a las 11:40 p.m., colisionó con un iceberg en el Atlántico Norte, iniciando una tragedia que culminaría en su hundimiento en la madrugada del 15 de abril.

Así lucía el interior del Titanic, a más de un siglo de su tragedia

Pictures from History/Pictures from History/Universal Images Group via Getty Images

El descubrimiento que sacudió al mundo

Décadas después, el interés por el Titanic resurgió con fuerza. En 1985, el explorador Robert Ballard localizó los restos del barco a más de 12,000 pies de profundidad frente a las costas de Terranova, permitiendo al mundo observar por primera vez en más de 70 años los vestigios de este gigante del mar.

Así lucía el interior del Titanic, a más de un siglo de su tragedia - la popa

Ralph White/Getty Images

El fenómeno cultural alcanzó una nueva dimensión en 1997 con el estreno de la película Titanic, dirigida por James Cameron, que no solo recreó su grandeza, sino que también humanizó su historia, conectando emocionalmente con nuevas generaciones. Además de que impulsó las carreras de sus protagonistas: Kate Winslet y Leonardo DiCaprio.

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A lo largo de los años, el Titanic no solo ha sido objeto de estudio, sino también de múltiples expediciones que han buscado acercar al mundo a su historia desde las profundidades del océano. Sin embargo, este interés también ha recordado los riesgos que implica explorar lo desconocido, especialmente tras la tragedia de la implosión del sumergible Titán en 2023, que cobró la vida de sus tripulantes durante una misión hacia los restos del barco.

Este contraste se hace aún más evidente al recordar que figuras como el mexicano Alan Estrada lograron descender previamente al Titanic en condiciones seguras, documentando la experiencia y acercando al público a este ícono histórico. Hoy, el Titanic no solo representa una tragedia del pasado, sino también un recordatorio contemporáneo de los límites, riesgos y fascinación que aún despierta explorar sus profundidades.

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Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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