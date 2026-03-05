Revista
La exposición temporal en CDMX que reúne obras de Frida Kahlo y Diego Rivera

El Museo de Arte Moderno presenta 68 piezas de la histórica Colección Gelman, considerada una de las colecciones privadas más importantes del arte mexicano del siglo XX

Marzo 05, 2026 • 
Tania Franco
El Museo de Arte Moderno, ubicado en Chapultepec, presenta la exposición “Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman”, una muestra que reúne 68 obras del arte mexicano del siglo XX y que estará abierta solo hasta el 17 de mayo de 2026.

La exposición reúne piezas de artistas clave como Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo y David Alfaro Siqueiros, entre otros nombres fundamentales del arte moderno en México.

¿Cuánto cuesta?

El costo de entrada es de $95 pesos mexicanos. El acceso es gratuito para estudiantes, maestras y maestros, personas adultas mayores con credencial INAPAM vigente y menores de 12 años. Además, los domingos la entrada es libre para todo el público.

El arte regresa a casa

Durante décadas, gran parte de estas obras permanecieron fuera del país. Tras formar parte de colecciones internacionales y museos como el The Metropolitan Museum of Art, ahora regresan a México en una exposición que permite ver reunidas piezas que rara vez se exhiben juntas.

Por eso, esta muestra se ha convertido en una de las exposiciones de arte más importantes que se pueden visitar actualmente en la Ciudad de México. Para los amantes del arte, es una oportunidad única que estará disponible solo por tiempo limitado antes de cerrar el 17 de mayo.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
