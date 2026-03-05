Hailey Bieber habló sobre las dificultades que enfrentó cuando esperaba a su hijo

Recientemente, Hailey Bieber apareció como invitada en el podcast “SHE MD”, en donde compartió su proceso para darle la bienvenida a su hijo Jack Blues. Durante la conversación le preguntaron a la modelo si estaba tratando de quedar embarazada, a lo que ella contestó “fue una sorpresa”.

Como segunda invitada también estaba la ginecóloga de la fundadora de Rhode, la doctora Aliabadi, y aclaró que lo que tiene la esposa del cantante Justin Bieber, es un tabique uterino; una condición genética con la que se nace. “Básicamente imagina que tienes un útero con una forma normal. Pero dentro de la cavidad uterina, imagina esta pequeña pared, esta delgada pared que sobresale. Puedes tener un tabique leve, moderado o grave”.

La modelo contó que su ginecóloga le comentó “tenemos que ver esto y mantenerlo checado antes de que te embaraces porque podría ser un problema potencial”, incluso le habló sobre la posibilidad de ser intervenida con una cirugía, aunque en ese momento Hailey no prestó importancia, ya que no estaba en sus planes ser mamá todavía. “No estoy pensando en quedar embarazada en este momento, así que los resolveremos cuando sea necesario”.

“Y después, mágicamente, quedé embarazada”, siguió contando la fundadora de Rhode. Hailey tenía el tabique uterino moderado, a lo que la doctora añadió la explicación de que afecta a entre el 1% y el 3% de las mujeres, con un mayor riesgo de aborto espontáneo durante el embarazo. “Por lo tanto, el riesgo para ella era aproximadamente entre el 25% y el 40% de aborto espontáneo, y un riesgo de parto prematuro del 10% al 20%” explicó.

Teniendo en cuenta la anatomía, los antecedentes familiares y los antecedentes médicos de Hailey, incluyendo el mini infarto que sufrió a los 25 años, la doctora decidió llevar a cabo la prueba PreTRM, un análisis de sangre avanzado para estimar el riesgo de parto antes de las 37 semanas. La esposa de Bieber expresó que esa era su mayor preocupación, “mi mamá tuvo dos partos prematuros. Seis semanas adelantadas con mi hermana, y tres semanas adelantadas conmigo”.

A pesar del riesgo de su embarazo, Hailey y su esposo, Justin Bieber, recibieron a su hijo Jack Blues el 22 de agosto de 2024 de manera saludable. En varias entrevistas, la modelo ha expresado lo importante que es tanto para ella como para Justin, pasar tiempo junto a su hijo y mantener un equilibrio entre sus vidas profesionales y personales.

