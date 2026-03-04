¿Quién es Georgios Frangulis? El prometido de Aryna Sabalenka

El nombre de Georgios Frangulis ha comenzado a generar interés a nivel internacional después de que se confirmara su compromiso con Aryna Sabalenka, actual número uno del ranking mundial del tenis femenino. Aunque recientemente ha llamado la atención por su relación con la deportista, Frangulis ya era conocido en el mundo empresarial por el crecimiento de su marca de alimentos saludables.

Originario de Brasil y con raíces griegas, Georgios Frangulis es un emprendedor que ha desarrollado una exitosa carrera en el sector de la alimentación y el bienestar. Su mayor proyecto es Oakberry, una marca especializada en productos a base de açaí, fruta amazónica reconocida por sus propiedades nutritivas.

La empresa fue fundada en 2016 con la idea de ofrecer una alternativa rápida y saludable en el mercado de la comida casual. Con el paso de los años, el concepto creció de forma acelerada y hoy cuenta con presencia en decenas de países a través de franquicias y tiendas especializadas.

Además de su faceta empresarial, Frangulis también ha tenido interés por el automovilismo, participando en competiciones de carreras a nivel amateur en Brasil. Su estilo de vida combina negocios, deporte y viajes internacionales, especialmente desde que su relación con Sabalenka se hizo pública.

La pareja comenzó a aparecer junta en distintos torneos y eventos deportivos, donde el empresario ha sido visto apoyando a la tenista desde las gradas. Con el reciente anuncio de su compromiso, su nombre ha cobrado aún más relevancia entre seguidores del tenis y del mundo del entretenimiento.