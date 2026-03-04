Revista
Entretenimiento

¿Quién es Georgios Frangulis? El prometido de Aryna Sabalenka

El empresario y la número uno del tenis mundial acaban de anunciar su compromiso, te contamos quién es él

Marzo 04, 2026 • 
Tania Franco
¿Quién es Georgios Frangulis? El prometido de Aryna Sabalenka

Instagram: Georgios Frangulis.

El nombre de Georgios Frangulis ha comenzado a generar interés a nivel internacional después de que se confirmara su compromiso con Aryna Sabalenka, actual número uno del ranking mundial del tenis femenino. Aunque recientemente ha llamado la atención por su relación con la deportista, Frangulis ya era conocido en el mundo empresarial por el crecimiento de su marca de alimentos saludables.

Originario de Brasil y con raíces griegas, Georgios Frangulis es un emprendedor que ha desarrollado una exitosa carrera en el sector de la alimentación y el bienestar. Su mayor proyecto es Oakberry, una marca especializada en productos a base de açaí, fruta amazónica reconocida por sus propiedades nutritivas.

La empresa fue fundada en 2016 con la idea de ofrecer una alternativa rápida y saludable en el mercado de la comida casual. Con el paso de los años, el concepto creció de forma acelerada y hoy cuenta con presencia en decenas de países a través de franquicias y tiendas especializadas.

Además de su faceta empresarial, Frangulis también ha tenido interés por el automovilismo, participando en competiciones de carreras a nivel amateur en Brasil. Su estilo de vida combina negocios, deporte y viajes internacionales, especialmente desde que su relación con Sabalenka se hizo pública.

La pareja comenzó a aparecer junta en distintos torneos y eventos deportivos, donde el empresario ha sido visto apoyando a la tenista desde las gradas. Con el reciente anuncio de su compromiso, su nombre ha cobrado aún más relevancia entre seguidores del tenis y del mundo del entretenimiento.

Aryna Sabalenka
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
nicole-kidman-confesiones-entrevistajpg
Entretenimiento
Nicole Kidman regresa al thriller con Scarpetta
Marzo 04, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
concierto-por-Netflix-de-Harry-styles.png
Entretenimiento
Harry Styles compartirá la primera presentación en vivo de su nuevo álbum en Netflix
Marzo 04, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
Gwyneth-Paltrow-subasta-su-closet.jpg
Entretenimiento
Las girlies están de suerte: Gwyneth Paltrow subasta su clóset
Marzo 04, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
ana-luisa-peluffo-murio.jpeg
Entretenimiento
Murió Ana Luisa Peluffo, actriz de la época de oro del cine mexicano
Marzo 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Alexis-Stone-como-Jim-Carrey-en-Paris.jpg
Entretenimiento
Alexis Stone desata polémica tras aparecer como Jim Carrey en premiación internacional
El artista confundió a asistentes y medios tras compartir su caracterización del actor, coincidiendo con una gala en París
Marzo 03, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
emma-watson-gonzalo-hevia.jpeg
Entretenimiento
Se revela el romance de Emma Watson y el empresario mexicano Gonzalo Hevía Baillères
El empresario mexicano está saliendo con la actriz británica y aunque su relación no ha sido confirmada, salieron a la luz fotos de ellos juntos
Marzo 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
hijo-de-cher.jpeg
Entretenimiento
Hijo de Cher fue arrestado por allanamiento y disturbios
Elijah Blue Allman, hijo menor de la cantante enfrenta problemas legales
Marzo 03, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Juanpa Zurita impulsa al cine mexicano con dos películas en el top 10 más taquillero de la década
Entretenimiento
Juanpa Zurita impulsa al cine mexicano con dos películas en el top 10 más taquillero de la década
En solo 14 meses, el actor suma ¿Quieres ser mi novia? y Una pequeña confusión entre las 10 cintas mexicanas con mayor recaudación de los últimos años.
Marzo 03, 2026
 · 
Tania Franco