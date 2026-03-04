Lety Calderón habla como nunca de su relación con Juan Collado

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino, Lety Calderón dijo que cuando llegó el fin de su romance con Juan Collado no solicitó una pensión alimenticia para sus hijos, y que únicamente tenía una petición para el abogado, de que fuera por sus hijos él, que no le mandara a los choferes.

“Nunca lo he dicho a nadie, pero yo en la separación no le pedí nada, absolutamente nada y como concubina yo tenía el derecho de quitarle el 50% de lo que tu haces en el matrimonio y mira que era mucho, en esos 8 años y no le pedí nada, teníamos un departamento en Miami, teníamos la casa de Acapulco, nada”, expresó.

“Lo único que le pedí fue que fuera por sus hijos él, que a mí no me mandara a los choferes, esa era la única condición y recuerdo que me dijo: ‘bueno, pero hasta los 18 años’ y le dije: ‘no señor, con Luciano no va a ser hasta los 18 años, tú quieres ver a tus hijos, tú vas por ellos y tú los regresas’, dijo, no que no, entonces no hay negociación y le dije entonces firmamelo, eso es todo lo que te pido”, añadió.

Lety reconoció que fue la mejor decisión para sus hijos, quienes siempre recibieron apoyo económico de su padre. “Terminar así ha tenido sus beneficios, porque siempre ha sido generoso, amable, ha visto por sus hijos, yo no sé pedir, no sé si esté bien o mal, no sé pedir, porque yo lo que quiero me lo doy”, dijo.

Por otro lado, Lety Calderón confirmó que su relación terminó cuando su exesposo comenzó su historia con Yadhira Carrillo. “Sí, claro, es una historia muy sabida, dijo y respondió con un ‘sí, claro’, a la pregunta, '¿te engañó con ella?. En este sentido recordó su sentir al respecto, “claro que me dio mucho coraje e impotencia, lo digo con la cara en alto, porque yo jamás dije una mentira, el poder y el dinero cambia las versiones y los sabemos. Ellos declararon que ya tenían más de un año saliendo y ¿por qué no los vimos?, porque seguía conmigo, porque llega a dormir a mi casa”.

Finalmente, Lety Calderón expresó que está tranquila porque el tiempo le ha dado la razón, “yo toda mi vida he dicho la verdad, yo no he dicho una sola mentira y la historia y el tiempo me han dado la razón”.