La actriz Yadhira Carrillo confirma su divorcio con Juan Collado

Tras meses de rumores sobre el estado del matrimonio de la actriz, por primera vez se refirió al abogado como su exesposo

November 04, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
yadhira-carrillo-juan-collado-se-separaron-esto-dijo.jpg

Instagram @yadhira_carrillo

La actriz que regresó a las telenovelas después de 17 años de ausencia, confirmó su divorcio de Juan Collado, con quien se casó en 2012. Desde hace meses de comenzó a rumorar que la actriz y el abogado le habían puesto fin a su matrimonio, algo que finalmente confirmó.

En una entrevista con Maxine Woodside, Yadhira reconoció que su matrimonio terminó y se refirió al abogado como “el que era mi esposo”.

Yadhira dijo que su retiro de la televisión fue para enfocarse en su papel de esposa, “yo casada, Juan viajaba y yo iba con él cuando era posible, no era fácil para mí, no tenía tiempo para meterme 5,6 meses en una producción, entonces no las hice, no porque no quisiera, yo lo agradezco infinitamente”.

Carrillo reconoció que durante 17 años su matrimonio y estar junto a su esposo fue su prioridad, y ahora que ya no está con él, está dedicando su tiempo a su profesión.

“No podía, porque era ese tiempo en el que estaba yo en matrimonio, dando toda la vida entera...”, bajo este contexto, recordó lo difícil que fue el duro episodio que enfrentó con su exesposo mientras estuvo en prisión. “Fueron casi 5 años. Yo le digo a toda la gente que tiene una situación así, que nunca abandonen a alguien que lo necesita, quien sea, si es tu esposo más, porque es cuando más los necesitas y estés y que te hagas cargo, no solo de llevar cosas, sino de levantar ánimos”.

“Yo recuerdo que le dije: ‘tenemos que aprender a ser felices en la vida donde nos toque estar, con lo que haya, no tienes que estar en un lugar bonito privilegiado para ser feliz, tienes que ser feliz por donde vayas caminando, haya o no de comer”, mencionó.

Sobre su regreso a las telenovelas dijo, “se dio en un momento muy bueno, porque ya llevaba tiempo sola aquí, porque el que era mi esposo estaba fuera, entonces ya estábamos en continentes diferentes, por supuesto que ahí se dio la oportunidad de poder trabajar y de que pudiera llenarme yo el corazón que estaba sola en mi casa”.

Yadhira Carrillo
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
