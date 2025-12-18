¿Qué está pasando con la panadería más polémica de la CDMX?

En los últimos días, Green Rhino, una de las panaderías más comentadas y exclusivas de la Roma Norte, se ha visto envuelta en una fuerte controversia que ha dominado redes sociales y titulares en la Ciudad de México.

El centro del escándalo es Richard Hart, panadero británico y propietario del establecimiento, luego de que resurgiera una entrevista que concedió en abril de 2024 al podcast danés Pop Food Radio. En ella, Hart lanzó una serie de declaraciones que muchos usuarios calificaron como despectivas hacia la gastronomía mexicana, específicamente hacia el pan.

Voy a abrir la mejor panadería del mundo en la Ciudad de México. Porque además, en realidad no tienen mucha cultura del pan. Hacen tortas con estos panes blancos, feos, que son bastante baratos y hechos de manera industrial. Richard Hart.

Las redes sociales no tardaron en responder. Usuarios mexicanos impulsaron llamados a no consumir en Green Rhino, señalando que el discurso de Hart reflejaba una visión clasista, colonialista y poco respetuosa hacia una tradición profundamente arraigada en la cultura nacional. Para muchos, el tema trascendió el pan y se convirtió en un debate sobre respeto cultural y el papel de extranjeros en la gastronomía mexicana.

Ante la magnitud de la reacción, Richard Hart publicó un comunicado de disculpa pública en redes sociales, donde bloqueó los comentarios.

El caso se ha convertido en uno de los temas más comentados y polémicos de la semana en la CDMX, y ya es señalado por muchos como un ejemplo de cómo declaraciones pasadas pueden resurgir y generar consecuencias reales en la era digital.