Médico que proporcionó ketamina a Matthew Perry se salva de ir a prisión

La corte de Los Ángeles llevó a cabo la segunda sentencia por la muerte del actor de Friends, quien falleció a causa de una sobredosis en octubre de 2023. La corte impuso la pena para el doctor de San Diego quien enfrentaba hasta 10 años de cárcel por un solo cargo, de conspiración para la distribución de la ketamina. Finalmente, el juez decidió poner una sentencia menos dura para el médico.

El médico de 55 años se declaró culpable de suministrar ketamina al actor, por lo que no irá a prisión y estará en libertad supervisada por las autoridades.

La primera sentencia por este caso fue el 3 de diciembre, y fue la de otro colega de Chávez, Salvador Plasencia quien fue condenado a 30 meses de cárcel. Aunque la pena podía elevarse hasta los 40 años de prisión, la fiscalía pidió tres años para él, y finalmente fueron dos y medio.

Ambos perdieron sus licencias médicas. Según el diario Los Angeles Times, Chavez planea irse a México con su padre tras cumplir su sentencia. “Como médicos, su conducta fue atroz. La diferencia fue lo que hicieron cuando los descubrieron. Los doctores le enseñaron al asistente de Perry a inyectarle la ketamina, pero Chávez nunca llegó a reunirse con Perry en persona. Es