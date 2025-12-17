Suscríbete
Entretenimiento

El conmovedor video de Gwyneth Paltrow con su hija Apple Martin en plena alfombra roja

La actriz acompañó a su hija en la premiere en Nueva York de ‘Marty Supreme’, marcando uno de sus primeros pasos públicos en la industria

Diciembre 17, 2025 • 
Tania Franco
Gwyneth Paltrow protagoniza un emotivo momento al ver a su hija Apple Martin brillar en la alfombra roja

Getty Images.

Gwyneth Paltrow vivió uno de los momentos más emotivos de su faceta como madre al ver a su hija, Apple Martin, caminar la alfombra roja durante la premiere en Nueva York de ‘Marty Supreme’, la nueva película de A24. Lejos del glamour habitual de Hollywood, la escena estuvo marcada por miradas orgullosas, sonrisas cómplices y una emoción difícil de disimular.

Apple Martin, de 21 años, es hija de Gwyneth Paltrow y del músico Chris Martin, vocalista de Coldplay. Aunque creció rodeada del mundo del entretenimiento, Apple ha mantenido un perfil bajo durante gran parte de su vida, apareciendo solo en contadas ocasiones públicas. Su presencia en este evento representa uno de sus acercamientos más visibles al foco mediático, despertando interés por su incipiente camino en la industria creativa.

Chris Martin y Gwyneth Paltrow
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Noel Schajris Photo Credit María Jos Govea.JPG
Entretenimiento
La fundación cultural Latin Grammy anuncia la beca Noel Schajris 2026
Diciembre 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Laura Pausini - YO CANTO 2 STANDARD CLEAN (1).jpg
Entretenimiento
Laura Pausini devela la lista de canciones de su álbum “Yo canto 2"
Diciembre 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
juan-jose-zerboni.jpg
Entretenimiento
Murió el actor Juan José Zerboni, famoso por su participación en “Mujeres asesinas”
Diciembre 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Martha Higareda revela que estuvo en riesgo tras el nacimiento de sus hijas
Entretenimiento
Martha Higareda revela porqué estuvo en riesgo tras el nacimiento de sus hijas
Diciembre 16, 2025
 · 
Tania Franco
Esto hizo Benny Blanco ante las críticas por su actitud con Selena Gomez
Entretenimiento
Esto hizo Benny Blanco ante las críticas por su actitud con Selena Gomez
El productor intentó calmar la polémica tras semanas de señalamientos por momentos incómodos en entrevistas junto a su esposa
Diciembre 15, 2025
 · 
Tania Franco
Los mensajes ocultos detrás de “La Perla”, el nuevo video musical de Rosalía
Entretenimiento
Los mensajes ocultos detrás de “La Perla”, el nuevo video musical de Rosalía
Simbolismo, ruptura y renacimiento: el significado visual del videoclip junto a Yahritza y Su Esencia
Diciembre 15, 2025
 · 
Tania Franco
yolanda-andrade-tiempo-de-vida.jpg
Entretenimiento
Yolanda Andrade fue hospitalizada de emergencia tras sufrir recaída
La conductora de 53 años tuvo una recaída de salud por las dos enfermedades degenerativas que padece
Diciembre 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
accidente netflix.jpg
Entretenimiento
Aguas termales y calles coloridas: así es el mágico pueblo donde se grabó la serie ‘Accidente’ de Netflix
El lugar elegido para la grabación de la serie se ha vuelto el centro de atención para los fans
Septiembre 12, 2024
 · 
Lorena Salcedo