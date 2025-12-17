El conmovedor video de Gwyneth Paltrow con su hija Apple Martin en plena alfombra roja

Gwyneth Paltrow vivió uno de los momentos más emotivos de su faceta como madre al ver a su hija, Apple Martin, caminar la alfombra roja durante la premiere en Nueva York de ‘Marty Supreme’, la nueva película de A24. Lejos del glamour habitual de Hollywood, la escena estuvo marcada por miradas orgullosas, sonrisas cómplices y una emoción difícil de disimular.

Apple Martin, de 21 años, es hija de Gwyneth Paltrow y del músico Chris Martin, vocalista de Coldplay. Aunque creció rodeada del mundo del entretenimiento, Apple ha mantenido un perfil bajo durante gran parte de su vida, apareciendo solo en contadas ocasiones públicas. Su presencia en este evento representa uno de sus acercamientos más visibles al foco mediático, despertando interés por su incipiente camino en la industria creativa.