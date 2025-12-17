Breville: el arte de regalar experiencias esta Navidad

Entre aromas de café recién molido, pinceles humedecidos en acuarela y el ambiente sofisticado que distingue a El Palacio de Hierro, Breville celebró el lanzamiento oficial de la marca en la tienda departamental. Se anunció que Breville ya está disponible en El Palacio de Hierro, donde ahora cuenta con un espacio dedicado que refleja su propuesta de diseño, creatividad y alta cocina doméstica, celebrando los pequeños placeres que transforman lo cotidiano en extraordinario.

La experiencia comenzó con una degustación de café preparada con algunas de las máquinas de espresso más emblemáticas de la marca. La Oracle Jet, joya de la ingeniería Breville, conquistó por su precisión profesional, automatización inteligente y capacidad de ofrecer resultados impecables en cada taza, ideal para quienes buscan una experiencia de café de nivel experto en casa. A su lado, la Bambino Plus demostró que el gran sabor también puede venir en formatos compactos, con un diseño elegante y un sistema de vaporizado automático que garantiza texturas perfectas para lattes y cappuccinos.

Para los amantes del ritual barista, la Barista Pro se convirtió en protagonista, combinando rapidez, control y potencia en una sola máquina que permite personalizar cada extracción, ideal para quienes disfrutan perfeccionar su técnica y experimentar con distintos granos.

El recorrido continuó con una selección de productos pensados para elevar cada rincón de la cocina. Destacó el Toast Select Lux, un tostador que transforma el desayuno en un momento de lujo, con ajustes precisos y un diseño sofisticado que confirma que incluso los gestos más simples pueden vivirse con estilo.

La experiencia se enriqueció con una sesión de ilustración en vivo, donde una artista trabajó con acuarelas elaboradas a partir de granos de café y agua. Los asistentes pudieron llevarse un recuerdo personalizado con ilustraciones de las máquinas de café y otros electrodomésticos de Breville, reflejo del ADN creativo de Breville, recordándonos que la marca no solo diseña electrodomésticos, sino que inspira momentos, rituales y espacios donde el detalle marca la diferencia.

Esta Navidad, Breville propone regalos que van más allá de lo material: piezas que elevan la experiencia de tu cocina y celebran el arte de vivir bien, todos disponibles en El Palacio de Hierro.