Interceramic cierra el año con una cena de agradecimiento a sus clientes más fieles

Diciembre 02, 2025 • 
Caras
interceramic-cierra-el-ano-con-una-cena-de-agradecimiento-a-sus-clientes-mas-fieles.png

A lo largo de más de cuatro décadas, Interceramic ha dejado una marca tangible en la industria, en México, y en sus clientes más fieles, quienes fueron los protagonistas de una Noche Bohemia, una cena que celebró su fidelidad al ser parte de la Familia Interceramic.

Fue una noche cálida para cada uno de los despachos de arquitectura, constructoras y diseñadores que también forman parte de este universo del diseño y la arquitectura, quienes cierran el 2025 de la mejor manera.

interceramic-cierra-el-ano-con-una-cena-de-agradecimiento.jpeg
interceramic-cierra-el-ano-con-una-cena-de-agradecimiento-a-sus-clientes.jpeg

A su llegada, al venue con estilo campirano, cada invitado fue recibido por mixología creada por Juan Pablo Martínez, fundador de GoldFish México; para posteriormente dar inicio con unas palabras de bienvenida por parte del Lic Juan José Sustaeta Mendizabal Director Comercial Interceramic, quien ha sido parte de esta empresa 100% mexicana desde 1993.

interceramic-cierra-el-ano-con-una-cena-de-agradecimiento-a-sus-clientes-mas-fieles-1.jpeg
interceramic-noche-bohemia.jpeg

El momento emocionante a la noche estuvo a cargo de una rifa de productos Interceramic que se realizó, donde los asistentes se volcaron en felicidad, pues hubo desde un sanitarios hasta juegos de baño y otras sorpresas.

interceramic-noche-bohemia-rifa.jpeg

Al final de la velada, todos los asistentes disfrutaron de la música y la buena compañía, la cual permitirá seguir fortaleciendo esas relaciones y conexiones que permiten a Interceramic culminar el 2025 con grandes logros y alianzas.

interceramic-noche-bohemia-1.jpeg
interceramic-noche-bohemia-2.jpeg
