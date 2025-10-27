Caras presente en SIAR 2025

El equipo Caras estuvo presente en el Salón Internacional Alta Relojería (SIAR), que se llevó a cabo del 14 al 16 de octubre de 2025 en el hotel The St. Regis Mexico City, el SIAR confirmó lo que ya muchos intuían: México está marcando la hora en el mapa relojero mundial.

Con 51 marcas participantes, bajo el concepto “México LAB”, convirtió a la Ciudad de México en el epicentro de la innovación, el diseño y la tradición relojera. Entre manufacturas históricas, firmas independientes y marcas con alma creativa, el Salón demostró por qué el país se ha convertido en un laboratorio estratégico para la industria global.

“México, como ya sucede en el turismo, el arte, la gastronomía y la cultura, también está de moda en la relojería”, señaló Carlos Alonso, director general del SIAR. “El público mexicano es maduro, diverso y apasionado, y responde a todos los segmentos relojeros”.

Durante tres días, el SIAR 2025 fue escenario de lanzamientos mundiales y estrenos exclusivos, entre ellos piezas de Bvlgari, TAG Heuer, Zenith, De Bethune, Angelus, Arnold & Son y Maurice Lacroix, reafirmando el carácter internacional del evento. Las ediciones especiales dedicadas a México —como el Hublot Big Bang Unico Calavera All Black, el Panerai Luminor Marina Carbotech Limited Edition México o el Bvlgari Frida Kahlo Haute Joillerie Serpenti— rindieron tributo al talento, los símbolos y la estética nacional.

Por primera vez, Deloitte presentó en el país su estudio global sobre la industria relojera, con un capítulo dedicado a México. El panel “¿Es México el laboratorio relojero de los próximos años?” reunió a voces clave del sector, como Edouard Meylan (H. Moser & Cie.) y Douglas Escribano (Phillips in Association with Bacs & Russo), confirmando la relevancia de un mercado que crece desde el consumo local y la pasión por el coleccionismo.

La edición también celebró los 20 años del Big Bang de Hublot, los 160 años de Zenith y los 240 años de L. Leroy, con la participación de maestros relojeros, CEOs internacionales y la esperada presencia de la Fondation de la Haute Horlogerie (FHH), que ofreció clases magistrales para los invitados.

Fuera de las vitrinas, el SIAR se vivió como una fiesta del tiempo. Cenas, presentaciones y experiencias exclusivas organizadas por las marcas y sus joyeros aliados —con el respaldo de Mercedes-Benz, The Macallan, Moët Hennessy y Tequila Volcán— convirtieron octubre en el “Watch Month” mexicano, una celebración del lujo contemporáneo en todas sus formas.

“El SIAR es un encuentro con las piezas, las historias y las personas que dan vida a la relojería. México reacciona increíblemente bien a la celebración en vivo”, subrayó Alonso. “Después de 19 ediciones, el Salón se ha convertido en una fiesta compartida”.

En 2026, el SIAR celebrará su 20º aniversario, consolidando dos décadas de liderazgo y pasión relojera. Una historia que no solo mide el paso del tiempo, sino también la evolución de un país que hoy marca su propio ritmo en la relojería mundial.